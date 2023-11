Ágape programó para esta tarde en Ribeira una reunión informativa dirigida a familias de personas con TEA

La Asociación Galega para o Acompañamento Persoal e Educativo (Ágape) programó para las cinco y media de esta tarde en el entresuelo A del edificio número 32 de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, de Ribeira, una reunión informativa para las familias que tienen a su cargo personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La finalidad de esta actividad es la de dar a conocer los servicios gratuitos que ofrece esta entidad de iniciativa social, los beneficios de ser socio y dar indicaciones sobre como actuar tras conocer el diagnóstico y sus proyectos.



Su presidenta, Ana Ruth Arnoso, detalló que sus áreas estratégicas de actuación son los menores y la comunidad. Añadió que en este curso están llevando a cabo tres programas gratuitos o subvencionados de intervención prioritarios, como son uno con frecuencia quincenal de terapia psicológica para menores vulnerables y sus familias, con la participación de un especialista en la intervención en ideación suicida, autolesiones y neurodivergencias; la escuela de familias, con acogida y acompañamiento a familias con diagnóstico TEA reciente y “cafetea”, reuniones informales de experiencias compartidas en torno a un refrigerio; y un proyecto de sensibilización ciudadana sobre neurodivergencias, con distribución de pictogramas gratuitos y personalizados en los comercios locales.

Desde Ágape indican que son una entidad sin ánimo de lucro constituida el año pasado por personas voluntarias y que nació motivada por la dificultad observada desde el ámbito académico-educativo para encontrar recursos inmediatos, sistemáticos y gratuitos para menores en situación de vulnerabilidad económica, familiar, académica y psicológica en O Barbanza. Se trata de la primera asociación de la comarca en atender de forma específica a familias con algún miembro con TEA, y para ese fin tiene en marcha los referidos proyectos. Parte de la junta directiva que preside Ana Ruth Arnoso está formada por profesorado con un perfil de alta implicación en el bienestar integral del alumnado. Desde esta asociación subrayan que decidieron dar el paso para constituirse como tal con una "motivación intrínseca" y en la que el "o altruismo é o elemento impulsor da asociación".



"No exercicio da nosa profesión, e a través de múltiples conversacións cos equipos directivos e departamentos de orientación dunha trintena de centros de Primaria e Secundaria de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Porto do Son, somos testemuñas de que, especialmente ante a pandemia da Covid-19, é urxente lograr unha rápida recuperación, é urgente habilitar recursos para os menores vulnerables e as súas familias, en concreto, atención psicolóxica, socioeducativa e académica, ademáis de atención específica para familias con algún membro con autismo, para garantir a igualdade de oportunidades", subrayó Arnoso Fernández. Para ayudar a mantener sus proyectos, Ágape tiene abierta la cuenta bancaria ES28 0133 1840 2641 0000 1376 en la que se pueden realizar donativos económicos.