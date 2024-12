Aguiño acumula tres días seguidos sin médico en su consultorio y todo apunta a que esa carencia se mantendrá

En Aguiño continuaron, un viernes más, con las concentraciones convocadas para reclamar la cobertura al 100% de las dos plazas de médicos que tiene asignadas su consultorio periférico, y en la que participó más de un centenar de personas. Durante la misma se confirmaron los peores temores que ya se apuntaban hace una semana y que no eran otros que desde este pasado miércoles no hay ningún falcultativo de familia para atender a los pacientes debido a que la doctora cedida desde el centro de salud de Ribeira y que venía prestando sus servicios en la parroquia aquiñense se encuentra disfrutando de unos días libres hasta principios de enero de 2025.

Ello se produce, tal y como apuntan desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, sin que desde la Xerencia de Atención Primaria hayan mandado a otro profesional para sustituirla, ni tan siquiera por unas horas, y se desconoce lo que va a pasar en las dos próximas semanas, pues hasta principios de 2025 no regresará la sustituta. Ello está provocando que no se les puedan dar citas, como reconoció un vecino que fue a pedir una consulta con la médico "e non saben para cando ma poderán dar".Además, hay pacientes que acuden con alguna patología o enfermedad al centro de salud de Aguiño y son derivados al ambulatorio de Santa Uxía, en el que también hay falta de médicos.

Además, en la concentración de ayer, junto a las pancartas que ya se exhibieron en los dos meses anteriores -una se extrenó la semana pasada y se colgó de la fachada de la Casa do Mar, ayer se sumaron otros carteles con las consignas repetidas durante todo este tiempo, pero también con nuevas inquetudes, tales como "Xunta, escoita, en Sanidade non se recorta", "Os dereitos costa moito gañalos e é moi doado perdelos", "Rueda, escoita, Aguiño está en loita" o "Se tes cartos vas á Privada, se non fastidiaste", "Primeiro foi Palmeira e non protestei, logo foi Aguiño e non protestei; cando foron a polo resto xa non quedaba quen protestara", entre otras, pero de una manera especial sobresalió uno que portaba una vecina y que no pudo decir más con menos palabras, ya que podía leerse “Sen Sanidade Pública eu estaría morta”.

Más de 1.000 firmas

Además, ya superaron el millar de firmas que empezaron a recoger hace menos de dos semanas para apoyar su reclamación en demanda de la cobertura 100" de los dos médicos de familia que les corresponden, y que cuando acabe la Navidad se las remitirán a diferentes responsables autonómicos. También se repartieron modelos de reclamaciones por falta de médicos y exigir que se cubran las dos plazas que tuiene asignadas Aguiño, y el otro en relación a las demoras en las citas por considerarlas excesivas o que la premura para atenderlos no es la suficiente y que les afecta negativamente a su salud, pero se incidió en la necesidad de cubrir el modelo oficial y entregarlo en el centro de salud o en el hospital comarcal. Igualmente, al final de la movilización se les dijo a los asistentes que "non olvidedes manadarlles aos Reis Magos unha reclamación para que, cun pouco máis de aopoio, conseguimos adiantar a solución".

La aguiñense Pilar Millet dio lectura a un manifiesto en el que indicó que la Xunta "cacabou" con un derecho humano, como es la salud, que fue reconocido como tal por la Organización Mundicla de la Salud y 140 países. "A Atención Primaria é moi iumportante porque atende enfermidades agudas, crónicas, evista en moitos casos as hospitalizacións, derivacións a especialistas e proporciona coidados preventiuvos e, ademáis, promove a igualdade en saíde garantindo que todas as persoas, independentemente da súa condición, ubicación ou situación económica".

También señaló que, a veces, les dicen que no deben meterse en política, pero "todo na vída é política", inclu.ida la salud, y que "outra cousas son os partidos políticos, que cada un defensde uns instereses e cada un de nós podemos pertencer ao que queiramos ou non pertencer, pero no tema da saúde temos que estar todos unidos porque a enfermidade non fai distincións entre os que votan a un partido ou a outro". Por eso, Millet Dios dijo que le piden "aos partidos que non están presentes nesta loita que estamos a levar os vecioños de Aguiño que se unan a nós porque por riba do seu partido debería estar o ben común e o ben de Aguiño é que de forma inmediata cubran as dúas prazas que nos faltan cos dous médicos que nos corresponden".

Y recordó que vieron como los vecinos de Palmeira y Corrubedo tuvieron qeu luchar para recuperar el derecho a la salud y que mantuvieran sus centros de salud bien atendidos: "Tardou tempo porque o goberno da Xunta intentou que se cansaran e que calaran. ¿Imos deixar que Aguiño siga sen médicos? ¿Imos calar? A unión e a constancia fanos fortes. Seguiremos reclamando o que nos corresponde", concluyó.