Aguiño se concentra en demanda de cobertura de médicos 100% al grito de “conselleiro, mentireiro”

Al grito de “conselleiro, mentireiro” se volvieron a concentrar un centenar de vecinos de Aguiño para denunciar la falta de médicos y demandar la cobertura 100% de las dos plazas de facultativos que tiene asignadas su ambulatorio. La portavoz de los afectados, Pilar Millet, hizo referencia a las palabras de Antonio Gómez Caamaño en su comparecencia en el Parlamento para responder al BNG sobre la delicada situación que atraviesan los centros de salud de Ribeira. “Dixo que os veciños saímos satisfeitos da reunión da semana anterior que tivemos con él e outros responsables sanitarios, pero eso só foi por comprometerse a que non van pechar os consultorios periféricos, pero non nos garantizou médico algún xa que o deixa todo ao voluntariado, pero nós non somos tontos e esa non é a solución, polo que non podemos estar contentos. Se nos mirara á cara xa tería a súa contestación”.

“Minte cando di que non hai médicos, mentres das facultades de Medicina están saíndo cada ano máis de cen”, dijo antes de añadir que quisieron saber cuando van a sacar a concurso las plazas vacantes, “porque nós sabemos dalgún médico que quería vir para aquí, aínque que eles din que os facultativos non queren ir para os pobos, senón quedar nas cidades”, afirmó Millet, quien recordó que el conselleiro les dijo que no hay precariedad laboral en la Sanidad Pública en Galicia, pues en los 10 meses que lleva e el cargo comprobó que tienen buenos contratos y son lo que más cobran de España “pero eu teño médicos na familia que tiveron que emigrar pola precariedade”, subrayó la portavoz vecinal.

Igualmente, Pilar Millet les comentó a sus compañeros que el conselleiro les dijo que un médico es suficiente para atender un cupo de 1.800 cartillas como tiene Aguiño, pero ella replicó que la parroquia aguiñemnse tiene una población muy envejecida y que un facultativo de cabecera tiene que acudir a las casas a ver a esos pacientes y que de ser él único es entonces cuando la clínica se queda sin personal de Atención Primaria para atender al resto de la población. Además, recordó que Gómez Caamaño le dijo a los vecinos uqe en cualquier momento les pueden quitar a la doctora que tienen prestada del centro de salud de Ribeira "o cal aínda di máis ao noso favor, pois así xa quedamos sen nada".

Millet manifestó que quieren soluciones, por las que van a seguir luchando y que si es necesario volverán a desplazarse a Santiago de Compostela las veces que haga falta o a donde sea necesario. "A xente de Aguiño é moi loitadora e non nos vamos a rendir", precisó antes de recordar que partir de las cinco de esta tarde saldrán todos a la calle para participar en una manifestación que saldrá de las inmediaciones de la Casa do Mar de Aguiño y que regrresará al punto de partida tras recorrer diferentes calles de ese núcleo de población. "Haberá xente que non poda andar tanto e nos vai coller nas rúas e outras agardarán a que voltemos", apuntó esta vecina, que agregó que no habrá nada que les detenga, ni tan siquiera la lluvioa, "pois poñeremos roupas de augas e botas para defender o que é o noso dereito: a saúde".