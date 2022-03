Aguiño se movilizará si Ruiz no atiende las 1.055 firmas contra la dirección única en Rúa Castelao

“Se non fan caso de 1.055 firmas, non sei o que haberá que facer, Desde logo, a determinación do pobo de Aguiño é clara. Se esto non se para administrativamente, haberá que facer mobilizacións ou o que sexa. Teñen que escoitarnos”. Con estas palabras se expresó ayer el aguiñense Manuel Torres antes de que se procediera a la entrega en el registro del consistorio de Ribeira de las firmas recogidas en una iniciativa popular en contra de la implantación de la dirección única en la Rúa Castelao de dicha parroquia, tal y como anunció y defiende el alcalde, Manuel Ruiz. Este vecino también manifestó que se les quiere silenciar y que ese tipo de actitudes “falan moito de como se está manexando todo en Ribeira e Aguiño, e que non se quere dar a coñecer”, y añadió que “están pasando moitas cousas en Ribeira e hai que empezar a paralo”.





Manuel Torres, que manifestó que todo cuanto sea mejorar las calles de Aguiño “benvido sexa”, pero que debe hacerse “con sentidiño, con xuizo e falando coa xente”, indicó que la supresión de la actual doble dirección se pretende llevar a cabo en una de las dos principales arterias viarias de Aguiño, y que “a ningunha delas se lle pode quitar. Xa a quitaron nalgunhas rúas, e a xente o deixou, pero chega un momento en que hai que dicir ata aquí chegamos”. Sostiene que de llevarse a cabo, supondrá perjuicios para los vecinos, las empresas y los profesionales del mar que tienen que transportar en remolque sus planeadoras para ir al mar.





Su hermano, José Torres, se refirió a que en lo que a él le afecta, “hai sete entradas de garaxe nun treito de 80 metros ao final da Rúa Lagarto e, según parece, é por alí por onde queren pasar o carril bici, e me parece unha aberración”. Uno de los vecinos que más impulsó la recogida de firmas, José Ángel Vilas, que está de acuerdo en que se mejoren las aceras, manifestó que la calle es lo suficientemente ancha para mantener el doble sentido de circulación, pero critica que se instale en ella un carril bici, para lo que propuso que vaya pegado a la pasarela de madera, “pero o alcalde di que afecta a Costas. En cambio, hai paseos que os fixeron por riba do mar, como en Area Secada e Coroso”, precisó. Le recrimina a Ruiz que no les consultase nada y que decidió hacer la obra “pola súa vontade”. Añadió que hay vecinos que no pueden andar y dependen del coche para ir al centro de salud o al supermercado y que si se implanta la dirección única van a tener que dar “moita volta”.