Airiños presenta en Rianxo el libro conmemorativo de sus 90 años de teatro del pueblo de Asados

El salón de actos del auditorio municipal de Rianxo albergó ayer al mediodía la presentación del libro conmemorativo “Airiños, 90 anos de teatro do pobo”, que contó con las intervenciones de la directora de la compañía teatral y autora de esa publicación, Amantia Coello, junto a los principales colaboradores en la elaboración del libro, Miguel Silva y Xesús Santos, y del concejal de Cultura, Julio Alcalde, así como del grupo musical Barahúnda, que interpretó temas como "Lela". Coello, que también se refirió de una manera especial al diseño de la portada, obra de David Cuence, al diseño y maquetación de Lorenzo Méndez Studio, al limiar de Anxo Angueira y la a edición a cargo de la Diputación Provincial de A Coruña, indicó que el origen del mismo estuvo en la elaboración de un dossier para concurrir a un premio que nunca llegó a recibir, y detalló que "90 años de historia pesan moito", como son los 1.400 gramos de las 410 páginas y pastas que lo conforman.

Amantia Coello destacó la importancia de la escuela de teatro de Airiños que funciona desde 1998 y que la agrupación teatral surgida en Asados logró mantenerse durante estas nueve décadas "contra vento e marea" y también cuando el gallego estaba prohibido y el arte no era una opción, Por último, destacó la importancia de los valores del teatro, como la cooperación frente a la competitividad, pero también en el que prevalecen la solidaridad, la intergeneración y la lengua y cultura propias, entre otros. También se refirió a algunos de los muchos reconocimiento que recibió la compañía teatral rianxeira, entre los que destacó el Premio Alexandre Bóveda 2008, el Sereo de Bronce a la Iniciativa Cultural 2009 que le otorgó Barbantia, el Premio Ángel Velasco 2012 de la Asociación Amigos del Teatro de Valladolid, el Premio de la cultura Galega 2013, el Pedrón de Ouro 2013 y el Arousán do Ano, Cultura 2013 que le concedió el Diario de Arousa.

Por su parte, Xesús Santos, repasó los 90 años de historia que se recogen en el libro sobre Teatro Airiños, que la convierten en la compañía teatral más antigua de Galicia, logrando sobrevivir hasta la actualidad, creciendo e involucrando a gran parte de la parroquia de Asados y forjando su carácter de "teatro amador comunitario", primero bajo la dirección de Ramón Pimentel, luego del propio Xesús Santos, de Esther Carrodeguas y, en la actualidad, de Amantia Coello, adaptándola a los nuevos tiempos sin olvidar su identidad. Recordó que entre los fundadores se encontraban dos primos de Castelao y que surgió alrededor del Centro Galeguista del lugar, llevando a escena la referida “A retirada de Napoleón”, de Xavier Prado Lameiro. Santos precisó que la Guerra Civil detuvo la actividad creativa, que se retomó nada más comenzar la Dictadura, en los años 40, gracias al "espírito loitador do grupo e a pesar das dificultades que o réxime impuña á cultura e, en concreto, a un grupo de teatro cuxa máxima principal era representar as súas veladas en lingua galega, algo ao que xamais renunciaría", precisó.

Santos recordó que cada ano hacían una o incluso dos obras de gran formato como “Na casa do ciruxano”, “Mal ollo”, “Trato a cegas”, “Un home de sorte” , “O cego da Xestosa” , “Todo ten goberno”, “Mal de moitos”, “O menciñeiro” , “O rei da Carballeira” y otras. Y destacó que Airiños representó por primera vez, en 1961, “A fiestra valdeira”, del rianxeiro Rafael Dieste, aunque en el exilio. "Un pouco de ar fresco bateu en Airiños coa chegada da Democracia e a compañía, por fin, podería cumprir un grande soño: a representación de 'Os vellos non deben de namorarse' de Castelao. Nestes anos, a fundación en Asados do Centro Cultural Simón Varela aportou ao grupo un enclave fundamental, acollendo á compañía dende entón e ata o momento actual". En esta época también representó, entre otras obras, “A fraga (des)animada” de Xesús Santos, “A farsa do avogado”, “A casa dos líos”, “Non lle busques tres pernas ó alcalde” , “Vaia sarillo”. En el año 2000, coincidiendo con el centenario de Manuel Antonio, la compañía elaboró un texto teatral con el que obsequiar al poeta do mar: “Un ronsel de estrelas”.

Después de sobrevivir a la Dictadura, Santos dijo que resultó sencillo para Airiños vivir en democracia, y fue así como poco a poco el grupo de teatro de Asados se convierte en referente del teatro aficionado gallego y en el año 2008 cumplió 75 años, una efeméride importante que no pasó desapercibida para la Asociación Alexandre Bóveda de A Coruña, que homenajeó a Teatro Airiños entregándole un premio "pola súa defensa do idioma e a cultura galega durante máis de tres cuartos de século". El grupo de teatro comenzó en 2012 una nueva etapa de la mano de Esther Carrodeguas, que asumió la dirección creativa de la compañía, que se abrió a nuevos proyectos como el teatro-express, una iniciativa del Ayuntamiento de Rianxo para acercar las artes escénicas de pequeño formato a los niños rianxeiros, llevando los bártulos teatrales de parroquia en parroquia. Después de varias obras como “Celtas sin filtro”,”Nosa Señora das Nubes”,”Hoxe non se paga”, “O cabaré dos 80” o "Romeo e Xulieta" llegó el 85 aniversario, que Airiños celebró con una gala en la que se contó con la colaboración de músicos locales y artistas de la comarca como Quico Cadaval.

Xesús SAntos refirió que en 2019 iniciaron una nueva etapa con el cambio en la dirección, que pasó a manos de Amantia Coello, y representaron la obra ”Unha primavera para Aldara” de la autora contemporánea gallega Teresa Moure, participaron en la Romaría das Letras en Boiro, pusieron en marcha las "Veladas de Inverno", que fue la primera edición de una muestra de teatro en el centro sociocultural de A Atalaia, en Asados.Agregó que los planes para el 2020 se vieron truncados debido a la Covid-19, y la actividad se tuvo que congelar, aunque en Airiños buscaron otras formas para seguir en contacto por videollamadas o a distancia cuando las normas lo permitían. La compañía teatral exploró el mundo do audiovisual haciendo pequeñas piezas por el Día das Letras Galegas, el Día Mundial del Teatro o el Día del Orgullo, y comenzó el rodaje de un documental que ve la luz en este 90 aniversario, y en el que guíados por Xesús Santos, viajaron por la extensa historia de Airiños. Luego fueron llegando otros pequeños proyectos y que rematan con el que verá la luz a partir de las siete de esta tarde en el centro social de A Atalaia, en Asados, y que no es otro que la escenificación de "As vellas non deben de namorarse", adaptación de la versión masculina de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.