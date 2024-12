Aitor Fandiño | “Traballando nas Ecobrigadas gañei confianza”

No 2010 nace Properdis para fomentar e traballar pola inserción laboral de persoas con discapacidade intelectual e en risco de exclusión social, así como potenciar unha economía social e solidaria.Para iso resultan vitais as Ecobrigadas, un equipo multidisciplinar de persoas con discapacidade cualificadas e especializadas nos sectores forestal, de xardinería, obras...

Como cambiou a túa vida desde que formas parte das Ecobrigadas de Amicos?

Cambiou para mellor. Estou moi contento de estar traballando. Antes estiven no Concello da Pobra, grazas a un curso de xardinería. Despois deixei o Centro de Atención á Discapacidade de alí e púxenme en contacto con Amicos. Ao principio comecei na Fábrica Social, pero despois anoteime no FP Dual Natura, e xa entrei nas Ecobrigadas.



Que aprendiches sobre ti mesmo traballando neste proxecto?

Ademais de que aprendín a rozar, que era algo do que non tiña nin idea, a nivel persoal gañei confianza e iso nótase no traballo e no ámbito familiar. E a nivel ambiental, aprendín a importancia de pequenas accións, como que é vital retirar especies invasoras..



Como é a relación cos teus compañeiros de traballo?

A relación é moi boa. Sempre se me deu ben traballar en equipo, hai moi bo ambiente e hai moita comprensión, botamos moitas horas xuntos.

Que pode facer a sociedade para apoiar máis a inclusión laboral?

Que se incrementen os traballos protexidos, e que as empresas traballen por adaptarse un pouco á realidade da sociedade, da que formamos parte persoas con distintas habilidades e capacidades. En experiencias laborais anteriores vin como, as veces, ata os propios compañeiros se aproveitan dos que consideran en “inferioridade de condicións”.

Crees que a sociedade agora está máis concienciada, tanto no ámbito social como no ambiental?

Penso que hai moita xente que si o está, pero segue habendo unha parte importante que non. E aí é onde reside o problema.

Como valoras o apoio que recibes de Amicos e das persoas que colaboran contigo?

Todo ben, se temos calquera problema podemos falalo tanto cos capataces como coa responsable pero, persoalmente e pola miña forma de ser, é certo que me dá reparo. Ademais, participo en orientacións laborais cada certo tempo coa área de Emprego e Formación, que tamén nos ofrecen cursos específicos para mellorar as nosas habilidades laborais e formación continua nos proxectos medioambientais.

Nuns días Amicos celebra o Festiritititi, se puideses organizar unha actividade para o festival, cal sería e por que?

Este tipo de iniciativas gústanme moito. Cando eu iba ao colexio pasei momentos moi complicados, daquela non había nada parecido. En canto a unha actividade que me gustaría facer coa rapazada, desfruto moito cando participamos en accións medioambientais con escolares.