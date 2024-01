El alcalde de Boiro denuncia que la Consellería do Mar no haga frente a los problemas del sector mar-industria en O Barbanza

El alcalde de Boiro, el socialista José Ramón Romero, lamentó esta mañana que el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, no haga frente a los problemas del sector mar-industria, del que dijo que es estratégico y fundamental para O Barbanza "e que está a pasar o seu peor momento”. Así lo reconoció a raíz de la visita que realizó en la mañana de ayer a la localidad “durante a que non tivo oportunidade nin de avisar ao alcalde nin de reunirse co sector”, reprochó Romero. “Non nos sorprende esta actitude por parte da Xunta de Galicia, pois parece que sempre se esquece de avisar á Administración local cada vez que realiza unha visita institucional”, declaró el regidor.

“O que si nos sorprende é que durante a visita non tivesen oportunidade de visitar aquelas entidades do sector primario como confrarías ou entidades mexilloeiras e que están a demandar solucións”, dijo el alcalde, quien reiteró que la falta de mano de obra cualificada y la problemática del relevo generacional, la escasez de producción o el descenso del consumo -Villares se refirió a esto en su visita a la plaza de abastos de A Pobra- son los principales problemas a los que hay que hacer frente en los próximos. “Fronte a iso vemos como a Xunta de Galicia lle segue a dar as costas aos problemas do sector e se dedica a poñer en valor a unha cadea produtiva que está a deixar morrer”. Romero emplaza al conselleiro a que atienda las necesidades del sector.

“A cadea mar-industria é fundamental para a nosa comarca pois supón o 76% da nosa riqueza e todos os pasos da cadea son fundamentais, pero se nos falta a materia prima non temos nada que facer”, manifestó el mandatario local boirense. “A Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias, é a que debe poñer sobre a mesa solucións para reverter esta situación. Afrontar os problemas actuais polos que está a pasar o sector é a única maneira de poñelo de verdade en valor”, concluyó José Ramón Romero.