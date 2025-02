El alcalde de Rianxo reconoce que persisten deficiencias en la cubierta renovada del pabellón deportivo municipal

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, hizo público que persisten las deficiencias en la nueva cubierta del pabellón polideportivo municipal "José Manuel Abuín-Chema", una actuación de la que recordó que a finales del mandato pasado se licitó el contrato para la sustitución de la antigua por 142.000 euros. El primer edil añade que los trabajos empezaron a acometerse el 21 de julio de 2023 y que poco después de rematarse la obra desde el equipo de gobierno empezaron a detectar que en las jornadas de lluvia había filtraciones de agua a través de la nueva cubierta.

"Dende ese momento vimos facendo todo canto está na nosa man para identificar e resolver o problema canto antes e evitar que se vexa alterado o normal funcionamento da instalación", declaró el mandatario local, quien agrega que "non descansaremos ata que esta situación se resolva satisfactoriamente e, entre tanto, adoptaranse todas as medidas necesarias para garantir a seguridade dos usuarios da instalación". Por último, Bustelo expresa su agradecimiento de manera particular, al apoyo y comprensión por parte de las entidades que hacen un mayor uso de esa instalación deportiva, como son el Club Voleibol Rianxo y el Club Baloncesto Rianxo.



Reacción del PSOE

Desde el grupo municipal del PSOE tienen una visión diferente sobre este asunto y su portavoz, Óscar Rial, denuncia "a falta de actuación del gobierno municipal ante as deficiencias do pavillón municipal, que continúa sufrindo filtracións de auga sen que o Goberno local tomara as accións eficaces e coa intensidade necesaria para solucionar o problema". Recuerda que en el pleno del 26 de septiembre de 2023, preguntó por esa situación y que el alcalde aseguró que se iban a exigir soluciones a la empresa responsable, pero los socialistas agregaron que el Ayuntamiento tuvo que asumir un sobrecoste de 9.900 euros y el pago de 640 euros por daños en la obra "cando, segundo as palabras do propio alcalde, debería ser a empresa a que asumira ese gasto".

El líder del partido del puño y la rosa sostiene que un año y medio después sólo tiene constancia de seis visitas o actuaciones por parte de la empresa y que la mayoría de ellas se produjeron en los dos últimos meses, "coincidindo coa crecente gravidade da situación e a exposión pública do problema, así como pola inquedanza e malestar dos usuarios de poder desenvolver a actividade con normalidade", dijo. "No canto de asumir responsabilidades, o alcalde bótalle a culpa ao Goberno anterior, insinuando que a obra foi licitada antes da súa chegada á Alcaldía e ese debe ser o problema según él. A realidade é que, aínda que a licitación se realizase no mandato anterior, a execución íntegra da obra desenvolveuse co seu goberno. O alcalde de Rianxo decidiu recepcionar unha obra con deficiencias, limitando agora calquera decisión de arranxo, quedando a expensas únicamente da garantía e fianza ou otro tipo de acción administrativa".

Por ello, Rial lamenta esta situación y exige que el Ejecutivo local tome medidas definitivas para poner fin al problema, pues sostiene que las "pequenas actuacións" que se están llevando a cabo "non son máis ca parches temporais e non solucionan o problema a medio ou longo prazo. Esta falta de previsión prexudica tanto aos usuarios do pavillón como ás propias zonas municipais", indicó. Por último, los socialistas recuerdan la "paciencia e a comprensión" de los clubes deportivos de Rianxo, que tuvieron que adaptarse a esta situación, por lo que "urxe unha solución real e definitiva que garante o correcto uso desta instalación esencial para Rianxo", concluye el PSOE.