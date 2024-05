El alcalde de Rianxo se someterá a una cuestión de confianza tras no prosperar los presupuestos de 2024

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, anunció este jueves la intención del gobierno local de convocar un nuevo Pleno extraordinario en el que el regidor se someterá a una cuestión de confianza, en la que podrá su cargo a disposición de la Corporación. Así, en caso de que prospere, los grupos de la oposición podrán formular una moción de censura y proponer un candidato alternativo para la Alcaldía. Una decisión rotunda de Bustelo, motivada tras el rechazo del Pleno a los presupuestos municipales.



La propuesta del ejecutivo ascendía a 9.279.353 euros, un 22,36 % más que el último documento aprobado en 2021. “Ata agora o Concello de Rianxo estivo en situación de prórroga orzamentaria”, por lo que las cuentas que están actualmente en vigor “non reflexan a realidade municipal”, debido, entre otras cuestiones, al incremento generalizado de los costes de suministros y servicios. Así explicó Bustelo en la sesión plenaria de este jueves la importancia de la aprobación inicial de un presupuesto clave para “levar a cabo programas importantes para o noso municipio”.



Parecía todo encarrilado para sacar adelante las cuentas tras el acuerdo alcanzado en abril por Rianxo en Común (ReC) con los socialistas, que aprobaron las dedicaciones del ejecutivo a cambio de una decena de líneas estratégicas de trabajo para abordar de manera conjunta en los próximos meses. Sin embargo, PSOE, PP y BNG votaron en contra y sellaron el fracaso de la propuesta entre críticas por falta de negociación.

El portavoz socialista, Óscar Rial, acusó a ReC de romper dicho acuerdo: “Ninguén nun goberno en minoría tivo tan fácil aprobar uns orzamentos”. Un documento que “non está aprobado porque a Rianxo en Común non lle da a gana”. Así de contundente se mostró Rial, que lamentó que los socialistas no participasen “de forma activa” en la elaboración de los presupuestos, sino que el ejecutivo se limitó a enviar un borrador de su propuesta.



En esta misma línea se pronunció el portavoz popular, José Luis Castiñeiras, que cargó contra el gobierno local, al que ocusó de “ocultismo, facturas escondidas e falta de colaboración coa oposición”. Asimismo, criticó que la “deuda sigue medrando” y que en Rianxo “o diálogo non existe”, por lo que pidió una “colaboración real e non mediática”.



También se lo reprochó el edil nacionalista Xusto Ordóñez, que aseguró que “o BNG foi chamado para un borrador xa pechado sen posibilidade de mellora”. En cuanto al contenido del presupuesto, Ordóñez aseguró que “os informes económicos advírtenos da escasa credibilidade económica deste proxecto de orzamentos”, advirtiendo programas con una asignación de crédito insuficiente. En cualquier caso, el BNG aseguró que las cuentas “non se nos amosan cribles nin son as que Rianxo precisa dotadas dun maior rigor, sobre todo, froito do diálogo real e franco na situación de debilidade do goberno actual”.



Por su parte, Bustelo negó “de maneira categórica” la falta de negociación y lamentó que “ningún dos grupos da oposición, excepto o grupo socialista, formulou ningunha proposta con respecto a este orzamento” y que “houbo numerosas reunións e incorporacións ao documento”. En cualquier caso, todavía no hay fecha para el Pleno de la moción de confianza, aunque se espera que sea de forma inminente ante lo que el ejecutivo considera un “bloqueo administrativo” por parte de la oposición.