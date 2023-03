El alcalde de Ribeira responde

¿Cómo se está combatiendo desde el ayuntamiento la creciente inseguridad en las calles?

No percibo que la inseguridad vaya a más y así lo reflejan los datos del Ministerio del Interior. Nuestra Policía Local está coordinada con la Nacional y su labor es encomiable, con independencia de que todos debemos pensar en nuestra autoprotección, máxime si hemos sufrido reiterados robos.

¿Qué tipo de actividades se ofrecen para las personas jubiladas? ¿Dónde puedo informarme?

La lista es interminable: talleres de memoria, gimnasia, musicoterapia, patchwork, etc. Puede informarse en el Departamento de Servicios Sociales.

Non pensa que ademais do parque de Pedra Pateira, hai deficiencias tamén noutros parques infantís?

Loxicamente, e a nosa Brigada ten un operario fixo dedicado ao seu mantemento. Ademais de Pedra Pateira, tamén están en licitación os parques da Capela, Parte ao Río e Artes, estase a ampliar un en Palmeira, aprobouse a cubrición de Abesadas...

¿Qué piensa hacer con el edificio okupa de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el barrio residencial de Abesadas, que además de ser un punto negro de venta de drogas supone un foco de gran conflictividad y que genera preocupación entre quienes residimos en esa zona de la ciudad?

Una preocupación muy comprensiva que hace que las Policías Local y Nacional tengan este asunto entre sus prioridades. El Concello está en conversaciones con el Sareb para tratar de hacernos con él y erradicar ese punto, al igual que otro en Romero Ortiz.

¿Piensa que la capacidad del futuro auditorio municipal de Ribeira va a quedarse muy corta para albergar grandes espectáculos?

Va a ser un edificio acorde a nuestra condición de capital de comarca. La sala principal tendrá una capacidad de 470 butacas, 200 más que el actual. No creo que se quede corta.

Las obras de la denominada parada central de autobuses siguen eternizándose. ¿Piensa que ha sido un error la elección del proyecto seleccionado? ¿Qué tiene pensado hacer para desbloquear esta actuación?

De cientos de obras licitadas, hay dos o tres que no han ido al ritmo que uno quisiera. Esta es una. No obstante, no hemos sabido comunicar que la pérgola es solo una parte de la obra, y se está acondicionando un espacio de servicios en una antigua nave portuaria. Anteayer abrimos la pérgola al tránsito con previsión de acabarla en abril.

¿No piensa que Ribeira necesita tener una estación de autobuses como es debido?

A diferencia de Santiago o Padrón, Ribeira es una población término, con escasas líneas que, en mi opinión, no hacen precisa una gran instalación. Además, cualquier ribeirense sabe que no hay en el centro urbano un espacio de las dimensiones necesarias, con lo que tendría que edificarse en el exterior, y ello encarecería el precio del viaje.

¿Qué opinión le merece lo que está pasando con la situación del transporte de pasajeros y de escolares por parte de la empresa adjudicataria?

Me parecen preocupantes estos problemas, que no son exclusivos de Ribeira. Ayer mismo tuve una reunión con los afectados y todas las semanas informamos a la Xunta de las incidencias que se producen, a la espera de una pronta solución.

¿Qué tiene pensado hacer para que este verano no se repitan los problemas de suciedad que hemos sufrido los vecinos y turistas en playas como la de Coroso?

Discrepo en que Coroso estuviese sucia. Fue la única playa de Barbanza con bandera azul. Sí es verdad que el plan de protección de la píllara y el no poder limpiar con medios mecánicos hizo que la vegetación se expanda, y habría que alcanzar alguna solución.

¿Sigue pensando que era necesario suprimir un carril de circulación de vehículos en la Rúa Castelao, en Aguiño?

Sigo pensando que una persona en silla de ruedas tiene derecho a transitar con seguridad por esa calle, y sus residentes a disponer de aparcamientos. Por el ancho de la vía, todo allí no cabe; y el menor de los males es que un conductor emplee medio minuto más en llegar a su destino.

¿Piensa consultar con los vecinos las medidas que afecten al tráfico y a los aparcamientos?

Las medidas se adoptan en la mesa local de movilidad, con representación de todo tipo de agentes, y siempre observando el PMUS, que es nuestra hoja de ruta, ha estado recientemente en exposición pública y todo el que quiso presentó sugerencias.

¿Por qué non hai policías polas rúas?

Todos os concellos da comarca están a sufrir déficit nas súas plantillas. Non somos unha excepción, pero si estamos en mellor situación que outros. Coas novas incorporacións, penso que se está atenuar esa percepción.

¿Qué uso se le va a dar a a fábrica de conservas Cerqueira en Bandourrío?

De prosperar las gestiones, el uso lo debe decidir la Corporación, pero mi opinión es que tendría que tener carácter multiusos.

¿Qué opina de la movida nocturna de Ribeira?

Que estamos dando todo tipo de facilidades para su impulso, pero es el sector privado el que debe apostar por invertir en su local para que la gente no prefiera otras alternativas.

¿Cree que hay que impulsar medidas para que haya más ambiente por las calles?

Sí, y de hecho se están haciendo. Gracias a actuaciones en su momento polémicas como la peatonalización de Rosalía de Castro, hoy una persona puede disfrutar mirando un escaparate.

¿No cree que el futuro polígono industrial llega tarde?

Llega tarde porque nació mal, con un espacio previsto en el Plan General del 2002 que no era el adecuado y hubo que cambiar e ir buscando alternativas hasta dar con la idónea. Tramitar una modificación urbanística como esta lleva años.