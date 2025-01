El alcalde de Ribeira negocia la compra de la nave de Cerqueira y afirma que no lo desveló antes por discreción

La corporación municipal aprobó con los votos a favor de BNG, PBBI, PSOE y en contra del PP la propuesta de apoyar las gestiones del Gobierno local con Costas y los dueños de Conservas Cerqueira para la compra de la nave en Bandourrío y pueda pasar a ser de titularidad municipal. Previamente, desde el Ejecutivo local recriminaron la iniciativa defendida por el PP argumentando que “non é oportuna pola mala praxe que no seu día tivo o Goberno popular ao non saber manter a empresa en Ribeira por falta de chan industrial e agora pretender interesarse pola nave”. “Chegan tarde e mal”, añadió el alcalde, quien desveló que ya lleva meses en conservaciones con Costas y los propietarios de la nave para llegar a un buen entendimiento y que Ribeira pueda tener ese patrimonio industrial a disposición de todos los vecinos. Barral aseguró que “no momento que teñamos un acordo pechado, teñan por seguro que daremos información cumprida pero preferimos manter a discreción para non truncar nada e creo que chegaremos a bo porto”.



Por su parte, el grupo municipal del PP de Ribeira había propuesto iniciar las gestiones con Costas y con la propiedad de la nave de Conservas Cerqueira, en el corazón del barrio de Bandourrío, para que pueda pasar a manos municipales, “e que servirá para revitalizar e para dar servizo como espazo multiusos de carácter social e deportivo no centro do municipio a toda a veciñanza protexendo así un ben cun valor patrimonial industrial incalculable”. Ante las críticas recibidas por el Gobierno compuesto por BNG, PBBI y PSOE por la marcha de dicha empresa ante la falta de suelo industrial, la portavoz popular, Mariola Sampedro, señaló que “hai que ter moi pouca vergonza para vir aquí a dar leccións de chan industrial cando acaban de perder a primeira anualidade da subvención de repotenciación energética que tiñan concedida para poñer en marcha o proxecto do novo polígono industrial”. Y añadió que si las gestiones de Cerqueira dependen de una subvención, como indicó la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, “imos apañados coa efectividade deste Goberno”.



La edila del PP refirió que la primera anualidad de la subvención perdida fue la relativa a la repotenciación energética para el futuro polígono industrial proyectado en el lugar de Pedras Vermellas-As Fontenlas. El alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral, reaccionó ante esta “acusación bastante forte que debería medir ben por parte do grupo municipal popular”, indicando que “os propios culpables da perda da subvención son os propios políticos do Partido Popular na Xunta que establecen prazos inasumibles”. Agregó que sería culpa del Gobierno de Ribeira “se a perderamos nós”, pero que cuando es la totalidad de los ayuntamientos que la pidieron los que la pierden “está claro que algo falla”. El primer edil ribeirense manifestó que “non houbo ningún que o conseguira facer en tempo e forma, básicamente porque a Xunta de Galicia estableceu uns prazos inasumibles á hora de contratar o servizo ou as liñas eléctricas que houbera que facer”.