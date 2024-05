Los alcaldes de O Barbanza se reunirán con Monbus para tratar las “deficiencias” del transporte escolar

El alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, y la concejala de Educación, Cruz Rivadulla, mantuvieron una reunión con las ANPA del Concello en un esfuerzo por estrechar la colaboración entre la administración y las comunidades educativas. En el encuentro se abordaron diversos temas de interés para mejorar la calidad de la enseñanza en el municipio y el regidor avanzó que “as catro alcaldías do Barbanza solicitamos tamén unha reunión coa empresa Monbus para tratar as deficiencias no transporte escolar”.



Entre los temas abordados destacaron la mejora de la conciliación, la gestión de los comedores escolares y el servicio de monitorizado. También se trató la seguridad vial en las carreteras cercanas a los centros, el transporte escolar o la necesidad de profesorado para los alumnos con necesidades especiales. En este sentido, Pérez Barral señaló que el Concello ya solicitó una reunión con la Consellería de Educación para abordar estas problemáticas de “xeito integral”.



Asimismo, se trató la carencia de espacio del CEIP O Grupo, para lo que el Concello puso a disposición de Educación el edificio de la antigua Comisaría de Policía para poder adecuarlo a un uso educativo.