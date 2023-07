Alerta de un sentinazo en la costa de Boiro, pero no se halla vertido alguno tras cuatro horas de intensa búsqueda

Una persona que navegaba este domingo con su lancha por el litoral del lugar boirense de Cabo de Cruz alertó en torno a las dos de la tarde de un posible sentinazo en esas aguas, llegando a aportar como prueba de lo que estaba diciendo un video de poco menos de un minutos que grabó para advertir de ese posible suceso. Los hechos se pusieron en conocimiento de la Torre de Fisterra de Salvamento Marítimo, desde donde se movilizó a su lancha Salvamar Sargadelos, con puerto base en Ribeira, que acudió a la zona indicada para comprobar la veracidad del aviso y darle la solución más adecuada.



Siguiendo las indicaciones que les había facilitado el alertante, la Salvamar Sargadelos estuvo peinando durante alrededor de cuatro horas una amplia zona situada entre la línea de costa de la playa de Carragueiros y el polígono de bateas situado frente al lugar boirense de Escarabote. Sin embargo, esa intensa y prolongada búsqueda no obtuvo éxito al no permitir localizar ningún vertido ni nada semejante como les había indicado la persona que dio el aviso. Además, la tripulación de la referida lancha de Salvamento Marítimo se acercó a un mercante que estaba en A Pobra para mirar a su alrededor, pero el resultado de la inspección ocular resultó también negativo. De todas maneras, recogió muestras del agua para su análisis por si se detecta algo de contaminación que no se podía apreciar a simple vista.



Marineros y mariscadores de Cabo de Cruz consultados en la jornada de ayer por este periódico indicaron que no habían tenido conocimiento directo de ese posible sentinazo, aunque también precisaron que al tratarse de un domingo y no salir a faenar resultaba complicado saberlo. Además, añadieron que habían estado preguntando a personas que suelen salir a navegar y tampoco sabían nada de ese posible episodio contaminante, pero esperan que de ser cierto se investigue y aclare su autoría y luego se depuren las posibles responsabilidades.