Alertan de un episodio de presunta intoxicación por mal estado del agua en una fuente de Rianxo

El grupo municipal del PSOE de Rianxo expresó, a través de un comunicado remitido en la noche de este domingo, su profunda preocupación tras más de 20 días de un episodio de intoxicación del agua en una fuente en Rianxiño "e sen información ao respecto deste episodio, onde un grupo de rapaces e varias familias se viron afectados polo consumo de auga nunha fonte no entorno cercano ao instituto". Desde la formación del puño y la rosa muestran sus dudas sobre la actuación municipal a este respecto, siendo su competencia, "que se limitou a pechar a fonte dende o 26 de setembro, e á colocación dun bando recentemente sen aportar información á veciñanza nin solución alguna, cando a fonte sempre tivo uso polos veciños sen niingún tipo de percance".

Los socialistas rianxeiros anuncian que solicitarán la verificación del resto de fuentes para que los vecinos de la localidad tengan la garantía de uso de las numerosas fuentes de que se dispone en esa localidad barbanzana. Pero, señala que también reclamará información "en base a actualización do catálogo das mesmas e que accións está a desenvolver o grupo de goberno no último ano de mandato en torno ás analíticas das fontes municipais". El PSOE local exige el cumplimiento de su programa electoral, que en su punto 35 decía que "levaremos a cabo un plan de recuperación de fontes, lavadoiros e cruceiros baseados na limpeza e sinalización…".

El portavoz municipal de la formación progresista, Óscar Rial, señala que el caso de Rianxiño no ha hecho más que aflorar la situación que se viene produciendo en el último año, "especialmente sobre a deixadez na aplicación de protocolos, caso significativo o de desratización en puntos céntricos da nosa vila -Cabo da Vila, Praciña, Rúa Hospital, etc.-, a revisión de estintores, que nalgún dos casos non se fai dende abril 2024 e a revisión dos ascensores, entre outras cousas".

A su juicio, esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar el nuevo contrato de gestión del ciclo del agua: "Urxe unha licitación do servizo de abastecemento e saneamento, ainda que a posición de Julián Bustelo ao respecto dificultará esta situación, xa que considera a municipalización do servizo como proposta de xestión, coa súa promesa electoral expresada no seu punto 73, na que prometeu que reactivarán dese proceso". Desde el PSOE de Rianxo instan al alcalde a reconsiderar esa posición e iniciar un proceso de licitación lo antes posible, y que en caso negativo exigirá el cumplimiento de su programa electoral y solventar la situación el próximo año.