Alertan de la existencia de una plaga de pulgas en el parque infantil cubierto de la Praza de Galicia, en Boiro

Padres que acuden con sus hijos al parque infantil de la Praza de Galicia, en pleno centro de Boiro, expresan su inquietud e indignación por una plaga de pulgas en ese recinto. Iniciativa Cívica de Boiro se hace eco de esas quejas y una portavoz, Sara Martínez, puso de manifiesto, tras visitar el lugar, “a indignación e preocupación que senten os pais ante esa plaga de parásitos que provoca que sus hijos estén llenos de picadura. Ese partido político señala que el alcalde y la edila de Medio Ambiente “esquécense que a súa responsabilidade é manter en conservar estes espazos, pero fan oídos xordos ás reclamacións dos usuarios. Está claro que eso ocorre porque non hai un axeitado mantemento do parque, nin limpeza, nin desinfección, co que se convertiu nun foco insalubre e de infeccións y subrayó que se trata de una cuestión de salud pública.



Martínez dijo que muchas familias les avisaron de la existencia de pulgas, al sentir los picores y ver las pulgas sobre sus piernas, y que el Gobierno local es conocedor de ello, “pois varios veciños que sentiron picores foron a comunicárllelo, pero fai caso omiso, algo vergoñento e lamentable”, dice ICBoiro. Indica que no entiende los motivos por los que la Concellería de Medio Ambiente no tomó antes cartas en el asunto, vallando el parque y acometiendo una desinfección urgente de ese espacio. Y critica que el Ejecutivo local espera al último momento para colocar carteles en los que anuncia el cierre de ese recinto en la jornada de mañana, día 7 de agosto, “simplemente por unha ‘actuación higiénico-sanitaria’, pero non di nada das pulgas”, precisó Sara Martínez. , por último, reprocha que no se diga nada sobre si se puede seguir usando hasta entonces. De hecho, ayer aún siguieron acudiendo muchos padres con sus hijos ya que desconocían lo que estaba pasando en ese recinto.