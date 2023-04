Alertan de una fuga de gas en una casa del lugar de Comba, en la parroquia boirense de Cespón

Una vivienda situada en el lugar de Comba, en la parroquia de Cespón, en Boiro, fue escenario de un escape de gas. Sucedió ayer, en torno a las siete menos veinte de la tarde, cuando un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para indicar que estaba quemando ropa en una lareira situada en un garaje y que tenía una bombona de butano que estaba perdiendo gas debido a que se estaba derritiendo la goma, pero que no se atrevía a tocarla. La persona alertante indicó también que no había personas afectadas por una posible inhalación o intoxicación de gas.

Desde dicho servicio de coordinación se dio traslado de dicha incidencia a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro que, al llegar, pudieron comprobar que se había quemado la goma de la botella de gas y detectó el problema de que el gas se dirigía hacia la fuente de calor. Tras retirar la bombona del interior de la casa hacia el exterior y le retiraron la vávula, los profesionales dependientes del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña comprobaron que no había concentración de gases, por lo que no hizo falta ventilar, debido a que el garaje donde se registraron los hechos estaba abierto.

Por otro lado, en torno a las once menos veinte de la noche de ayer se registró un accidente de tráfico en la carretera de titularidad provincial DP-1106, entre Boiro y Cespón, a la altura del kilómetro 1, en Abanqueiro -ante de llegar a La Molinera-, en el que un vehículo atropelló a un animal que se le cruzó por delante sin que al conductor le diera tiempo a reaccionar para evitar el impacto. Un particular avisó al 112 de lo ocurrido, precisando que no había que lamentar heridos, y desde donde se indicó que se dio traslado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela y a Protección Civil.