Alertan de un incendio en un piso de Ribeira que se debió a una olla olvidada al fuego de una cocina

Al igual que sucedió el pasado domingo en las inmediaciones de la iglesia de Palmeira, una olla dejada al fuego de una cocina en un piso de un edificio situado entre la Rúa de Galicia y la Avenida do Malecón, en pleno centro del casco urbano de Ribeira, y sin que hubiera nadie en el interior de ese domicilio, originó una humareda que empezó a salir por una ventana y que alertó a los vecinos. Fue uno de ellos el que en torno a las siete menos cuarto de esta tarde alertó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos, que se desplazó hasta el lugar del suceso, a la vez que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para solicitar la presencia de más medios, movilizándose a los Bomberos de Boiro, que finalmente fueron anulados, a la Policía Local y al Grupo de Apoio e emerxencias Municipal (GAEM) ribeirenses.

Los equipos de extinción comprobaron que sólo se había quemado una tartera, que sacaron al exterior a un balcón y seguidamente procedieron a la ventilación natural del inmueble, aunque ya no quedaba demasiado humo en el interior de la vivienda. Igualmente, procedieron a desconectar por precaución la bombona de butano, dando por rematada su intervención en torno a las siete y diez de la tarde, quedando pendiente la patrulla de agentes municipales de localizar a los propietarios del piso.

Afortunadamente, en este caso y en el registrado el pasado domingo no hubo que lamentar más daños que los de las ollas y las comidas que se estaban cocinando. Pero desde los servicios de emergencias advierten que con los fogones encendidos siempre hay que tener mucha precaución y estar al lado del fuego y que, aunque parezca algo lógico, tampoco se debe abandonar la viviend mientras que se está cocinando y que cuando no se use la bombona de gas debe cerrarse.

Incendio por una chispa eléctrica en Os Mosqueiros

Por otro lado, efectivos del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira acudieron con anterioridad a un aviso de un incendio en una finca en el lugar de Os Moqueiros, en la parroquia de Castiñeiras. Según informaron responsables de dicho equipo, todo apunta a que el fuego fue provocado por una chispa producida en el transformador de una línea eléctrica de media tensión al iniciarse el incendio justo debajo del mismo. La rápida llegada y la eficiente intervención por parte de este equipo de extinción logró que la superficie que ardió fuese bastante reducida.