Alertan de que un individuo en estado ebrio se metía delante de los vehículos en una carretera en Ribeira

Varios conductores que circulaban con sus vehículos por la carretera de titularidad autonómica AC-550 alertaron en torno a las tres de la madrugada de ayer sobre la presencia de un individuo que se estaba metiendo en medio de la calzada, y se ponía delante de ellos, con grave peligro de atropello, pero que afortunadamente habían podido parar a tiempo o esquivarlo para no arrollarlo. Desde el 112 avisaron a la Policía Local, que se personó en el lugar y se encontró a esa persona de unos 40 años, que aparentaba encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas y posiblemente también de sustancias estupefacientes. Los agentes lograron convencerlo para que desistiera de su actitud, lo subieron en el coche patrulla y llevaron a su domicilio en Corrubedo. En el puerto de dicho núcleo aparecieron tiradas media decena de macetas, un acto vandálico que algunos vecinos atribuyen a esa persona, mientras que otros manifestaron que “foron os de sempre”.



Al parecer, ese mismo individuo ya estuvo provocando incidentes a lo largo de la tarde del sábado y hasta mediada la madrugada del domingo. Los últimos avisos se registraron a la una de la madrugada cuando una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 acudió a su domicilio ya que estaba muy alterado, y desde los servicios sanitarios reclamaron la presencia de la Policía Local, que movilizó a sus dos patrullas que, al llegar, ya no estaba en su casa, sino en el puerto de Corrubedo, y fue subido a la ambulancia para su traslado al Hospital do Barbanza, en donde le dieron el alta una hora y media más tarde, abandonando el complejo asistencial ubicado en Oleiros, y empezó a meterse en la calzada delante de los vehículos. A las 4.30 horas, el 061 volvió a requerir la presencia policial pues esa persona estaba agresiva y rompiendo cosas en su casa, aunque al llegar las patrullas al lugar ya se había escapado y que debió esconderse, pues lo estuvieron buscando por la zona próxima a su casa y no encontraron rastro alguno de ese individuo.