Alertan de una lancha hinchable a la deriva a causa del viento en el litoral de Boiro

Un particular alertó en torno a las seis menos cuarto de esta tarde de que una lancha hinchable con tres tripulantes, de los que dos eran adultos y el otro un menor, se encontraba a la deriba en el litoral de Boiro, a la altura del paseo marítimo de Barraña, a la altura de la parte derecha de Praia Xardín. El aviso se recibió en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se dio traslado de la incidencia a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil de Boiro y al servicio municipal de Protección Civil. Poco después, el mismo alertante contactó nuevamente con el centro de coordinación de las emergencias para informar que los tripulantes de los que anteriormente había indicado que se encontraban en apuros, ya estaban a salvo, tras ir nadando hasta entrar en una zona donde hay otras lanchas, y que no precisanban de asistencia sanitaria. Por ese motivo, las tres primera entidades avisada ya bo llegaron a movilizar sus medios pues no era necesario, pero si lo hizo Protección Civil, que ya había acudido al lugar del aviso cuando se recibió esta última información.