Alertan de noche por un coche atravesado en la Autovía do Barbanza tras sufrir un accidente en Rianxo

Un vehículo sufrió importantes daños, sobre todo en su parte frontal, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las once menos diez de la noche de este lunes en la calzada en dirección hacia Ribeira de Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 15, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados. Fue un particular el que a las 22.50 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado un siniestro en el referido punto, que un coche había quedado atravesado en el carril izquierdo y que podría haber alguna persona herida.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega pusieron los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a un hombre de 59 años, cuya identidad responde a las iniciales J.C.C., que solicitó el alta voluntaria.

Al lugar también se movilizó a través del 112 a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, así como efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo y personal de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que cortaron el carril izquierdo que estaba bloqueado por el automóvil siniestrado y lo señalizaron con balizas luminosas debido a la escasa luminosidad de dicho tramo viario, especialmente por la hora nocturna en la que se registró el accidente de tráfico. La normalidad en la circulación se restableció en torno a la una de la madrugada una vez que una grúa retiró el vehículo siniestrado.