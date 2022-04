Alertan de un nuevo vertido en las concesiones y parques acuícolas en la zona de Abanqueiro

“Esto que ocorreu hoxe xa é algo continuo nas zonas de Suquintáns, no Furado e en Aguieiros, así como noutros sitios do entorno. Se alguén non lle pon remedio, os que estamos e vivimos do mar acabaremos morrendo. Nós si que somos unha especie en extinción”. Con estas palabras se expresó el patrón mayor de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, tras tener conocimiento a través de un parquista de la existencia de un vertido espumoso y grasiento en una zona del litoral de Abanqueiro. Añadió que el alertante le envió un vídeo y fue entonces cuando mandó a los vigilantes del pósito a comprobarlo, pero se encontraron con que la capa de espuma que se había formado estaba prácticamente diluida, “o cal nos preocupa enormemente, pois resulta máis peligroso e tememos que será absorbido pola area e mate a ameixa, e como estamos na fase de desove, que é o futuro, as consecuencias poden ser fatais”, precisó Iglesias.





Tanto el patrón mayor como el parquista que detectó el vertido indicaron que las denuncias que se están interponiendo no surten efecto y que aunque se encontró y comprobó cual era el emisario por el que se vierten los residuos, “non se actúa”. También hicieron referencia a que las multas que se están poniendo por vertidos son de cuantías insignificantes, y consideran que si no se sanciona al infractor de manera contundente, eso provocará que otros sigan su ejemplo, “vertan tamén á ría -señalan- e todos se sintan poderosos. Do contrario, se lle meten unha boa multa a unha gran empresa, os máis pequenos se asustarían e non o farían”. Añadieron que cuando se empezaron a detectar y denunciar los primeros vertidos en 2017, a la gente que vive del mar le daba pavor denunciar, “pero nos últimos tempos está empezando a perderlle o medo porque o seu medio de vida desaparece. Se seguen contaminando van acabar matando o noso medio de vida e o sustento de máis de 600 familias, ao que hai que engadir a todos os que indirectamente viven desto”, dijo el patrón mayor rianxeiro.





Miguel Ángel Iglesias manifestó que aunque se logró llevar a un juzgado a algún infractor, en el sector del mar temen que la sanción será “ridícula”, pero que cuando llegue “xa non teremos medio de vida, debido á lentitud da Xusticia”. El patrón mayor manifestó que, debido a la contaminación, la ría arousana va a menos cada año, pues sostiene que ni tan siquiera hay mejilla en las rocas. “A Xunta de Galicia está a mirar para outro lado e, se esto segue así, en dous anos se acaba. E non falo só da Confraría de Rianxo, senón de todos os que vivimos da Ría de Arousa”. En este sentido, manifestó que resulta significativo que de un tiempo a esta parte el agua de la ría tarda más de quince días en renovarse, y que “levamos dous anos sen reclutamento natural, o cal fainos vislumbrar un futuro moi negro para os que vivimos do mar”.