Un alumno del CIFP Coroso de Ribeira compite en la olimpiada estatal de FP “Spain Skills 2022”

Iago Castro Abuín, de 21 años y alumno de segundo curso del ciclo medio de Carrocería del CIFP Coroso, de Ribeira, representa a Galicia compitiendo con los 16 representantes del resto de las comunidades autonómicas en las olimpiadas estatales de Formación Profesional, las “Spain Skills 2022”, en el recinto ferial IFEMA de Madrid. De ahí donde saldrá el representante español para la fase mundial, que previsiblemente se celebrará en Sanghai (China) en agosto, pero dependerá de la evolución del conflicto de Ucrania.



En la mañana de ayer comenzó con la realización del surtido de pruebas de su especialidad, que es la de reparación de carrocería. Empezó con algo de retraso, pues a causa de la huelga indefinida del transporte, no llegó hasta la noche previa la bancada para utilizar en la verificación y enderezado de la carrocería que tanto él como sus competidores debían emplear en alguna de las pruebas. La competición que no se pudo iniciar fue la de la skill de madera al no llegar el material para las pruebas. Después del sorteo de los puestos y de las carrocerías con las que trabajar, el joven Iago Castro empezó “moi ben”, “como un tiro” y “marcando diferencias desde o principio co resto de competidores”, según manifestó su tutor, Manuel García Deus, que aunque no puso estar presente en el recinto, pues no podía tener contacto con su pupilo, pero contaba con personas entre el público, que le informaron de la evolución del muchacho.



En el recinto sólo estaban los miembros del jurado, representantes de los patrocinadores y un grupo de expertos, a los que los participantes les pudieron realizar consultas en caso de dudas. Las pruebas que debe superar Iago Castro incluyen la sustitución de un montante del pilar B, las desabolladuras de una aleta con acceso y de una puerta sin acceso, una práctica de soldadura en probetas y reparación de plásticos, y medición, colocación y estirado en una bancada. La fase estatal de la competición prosigue en las jornadas de hoy y mañana.