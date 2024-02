Alumnos de la Academia Mega Ribeira participan en un torneo internacional de robots con Lego

La Academia Informática Mega de Ribeira participará en la décima edición de la First Lego League Galicia, un torneo internacional organizado en Galicia por la Universidad de A Coruña, a través do Campus Industrial y la Escola Politécnica Superior de Educación de Ferrol. Se trata de un concurso educativo dirigido a jóvenes de entre 6 y 16 años, donde se fusiona tecnología, ciencia y espíritu deportivo a través de la construcción y programación de robots mediante piezas Lego, así como la resolución de diversos retos temáticos presentados por la organización.



Los jóvenes, que competirán en este certamen el próximo sábado, 2 de marzo, recibieron ayer la visita del alcalde, Luís Pérez Barral, y la concejala de Cultura, Antía Alberte. “O obxectivo principal da First Lego League é promover as vocacións tecnolóxicas e científicas entre os mozos”, explica Alberto Cascallar, técnico de informática u responsable de la academia. “Outro dos aspectos máis importantes deste evento é a importancia que se lle outorga aos valores: competencia amistosa, respecto aos demais, traballo en equipo, inclusión e innovación. Estes aspectos tamén son valorados polos xuíces do evento.”



De hecho, la Academia Mega Ribeira lleva años participando en este torneo internacional, en el que consiguieron varios trofeos en las distintas categorías posibles. “É unha honra ver como a mocidade do Concello de Ribeira se está a esforzar para acadar as mellores puntuacións neste concurso, e que ademáis están a adicar o seu tempo libre a aprender cuestións relacionadas coa programación e incluso co desenvolvemento de aplicacións que permiten controlar robots a distancia”, destacó el alcalde, Luís Pérez Barral.