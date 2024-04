Alumnos del taller de empleo de Boiro difunden entre estudiantes de Secundaria de la villa sus trabajos en el Pazo de Goiáns

Los alumnos-trabajadores del taller de empleo Torre Goiáns III recibieron la visita de estudiantes de los institutos de Boiro para mostrarles el Pazo de Goiáns y los trabajos que allí están realizando, acompañados de las edilas de Medio Ambiente y de Cultura, Olga González y María Outeiral. Esta última explicó que dicho inmueble y su recinto son “unha xoia patrimonial e está a ser un gran escenario de visitas guiadas para dar a coñecer a súa riqueza e as actividades culturais de todo tipo que se desenvolven neste espazo durante todo o ano”. Por su parte, la concejala de Medio Ambiente manifestó durante su intervención que el Pazo de Goiáns y su finca tienen “un gran valor patrimonial e medioambiental, con especies senlleiras que non se atopan noutros espazos naturais do noso municipio”.

Este taller de gestión medioambiental, que cuenta con una subvención de 531.046 euros de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia, combina los trabajos de aprendizaje y prácticos, con la difusión de formaciones paisajística, medioambiental y patrimonial que alberga dicho recinto boirense. Esta formación se ofrece en las especialidades de Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y de repoblaciones fprestales y tratamientos silvícolas, con diez alumnos-trabajadores en cada una. Fuentes municipales recordaron que el alumnado recibe formación teórica y práctica en espacios naturales de la localidad al contar con un contrato de trabajo para la formación y aprendizaje a tiempo completo de 40 horas semanales.

El Ayuntamiento boirense promueve para el verano un curso de monitorado en tiempo libre El Ayuntamiento boirense promueve un curso de monitorado de tiempo libre para fomentar a inserción laboral, sobre todo, de jóvenes. Esa formación, para la que ya se abrieron las inscripciones en la casa de cultura, se llevará a cabo del 19 de agosto al 29 de septiembre, tiene una duración de 200 horas distribuidas en 20 jornadas de 10 horas cada una, y se desarrollará en una fase teórica y otra de prácticas. Estas últimas se podrán hacer en actividades al aire libre como campamentos o en una entidad que trabaje en el ámbito de la educación en el tiempo libre. El programa del curso contempla áreas de trabajo como técnicas de acampada; educación ambiental, en valores, igualdad o para la salud; expresión artística; animación a la lectura; socorrismo y primeros auxilios; fundamentos pedagógicos y sociología o psicología aplicada a la educación en el tiempo libre, así como dinámica de grupos, contextos de intervención en el tiempo libre o diversidad e inclusión.