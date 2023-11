Ambar inicia su campaña “Abre Paso” para volver a reivindicar la eliminación de barreras arquitectónicas

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, que se conmemorará este domingo, Ambar puso en marcha la campaña “Abre paso” para reivindicar la accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas en los espacios públicos de Ribeira y de todas las villas y ciudades, como viene haciendo esta asociación desde hace cuatro décadas. Su presidenta, Milagros Rey, manifestó en la presentación de esta inicaitiva, que tuvo lugar esta mañana en la plaza Porta do Sol, en pleno centro de la capital barbanzana, que desde su entidad siempre indican que este no es un problema que afecta sólo a las personas que van en silla de ruedas, “pois hai máis persoas ás que este tipo de barreiras lles pode complicar moito o feito de andar polas súas vilas. Pretendemos concienciar sobre a importancia que ten abrir paso eliminando barreiras”.

Junto a Milagros Rey estuvieron Angy Devesa, integrante de Elas, grupo de artes escénicas de Ambar, y Manu Mimé, facilitador del taller de arte de la entidad, que explicaron los motivos que les llevaron a diseñar la campaña "Abre Paso" para que toda la ciudadanía apoye y reivindique la accesibilidad dentro de las ciudades. “Eu convido a todo o mundo a participar, é moi fácil: colgar unha foto ou vídeo nas redes sociais desas zonas sen accesibilidade que nos imos atopando pola rúa, poñer o cancelo '#abrepaso', etiquetando a asociacion Ambar e poñer a ubicación onde se atopa esa zona”, explicó Mimé. Con la información que se recoja a travvés de todas las aportaciones ciudadanas que colaboren en "Abre Paso" se pretende realizar un mapa en el que se indiquen las zonas no accesibles y reclamar que todas las personas, independientemente de sus características, puedan transitar libremente por sus villa, pueblos o ciudades.

“Hai lugares nos que a acera non ten rampla e iso oblígache a andar coa cadeira de rodas pola estradda... Non é plan... Pode vir un coche disparado e píllanos. Eu son da Pobra e moitas veces que vou ca miña familia á compra temos que ir pola estrada e rodeando as fochancas”, manifestó Devesa, que contó su experiencia personal en cuanto a las barreras que se encuentra en su día a día. Desde Ambar invitan a todas las personas que quieran a unirse a este movimiento a través de las redes sociales. Para obtener más información puede consultarse el enlace de "Abre Paso" en la página web de la asociación Ambar, https://asociacionambar.org/abrepaso/.