Ambar recibirá el martes 22 en Ribeira a la primera persona con diversidad funcional “teletransportada”

La Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional asistirá el próximo martes, día 22 de octubre, a partir de las once de la mañana, en la parada central de autobuses de Ribeira a la “teletransportación” de una persona con diversidad desde Madrid a la capital barbanzana. Pese a que el teletransportador de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y su Movimiento Asociativo nunca había llegado a funcionar, será el protagonista en la presentación de la campaña de comunicación “Teletransporte contra la discriminación”.



“Se a ciencia por fin tivera conseguido deseñar e construir un teletransportador sería a nova do século, sobre todo, para as persoas con diversidade física e orgánica. Lamentablemente aínda estamos moi lonxe de conseguir tal avance e teremos que facer uso dos medios de transporte que de momento temos ao noso alcance”, señalaron desde Ambar que, con esta acción desarrollada junto al Movimiento Asociativo de Cocemfe denunciará la falta de accesibilidad en los medios de transporte y exigirá, de manera simultánea en 25 ciudades de España, como Santander, Logroño, Zaragoza, Madrid, Guadalajara, Albacete, Alicante, Murcia, Sevilla y Ceuta, así como en otras de Galicia como Muros, Noia, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela, Arzúa, As Pontes, Val do Dubra, Monforte, Barco de Valdeorras y Ponteareas, que se cumplan las leyes de accesibilidad.



El acto que se desarrollará estará inspirado en el universo de Star Trek y, con personas disfrazadas de esta saga de ciencia ficción, contará con la presencia del Doctor Spock, “que xenerosamente presta o seu apoio á causa para que a igualdade no transporte para tódalas persoas deixe de ser casi ciencia ficción”. Esta campaña está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social da convocatoria do 0,7% del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.