Ambar verá aumentado en más de 200.000 euros el importe del concierto con la Xunta para 69 plazas públicas

El Centro de Recursos do Barbanza, en Frións (Carreira-Ribeira), de la asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional recibió la visita de la directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta de Galicia, Begoña Abeijón, que estuvo acompañada por la presidenta, la secretaria y coordinadora general de la entidad anfitriona, Milagros Rey, Alicia Romero y Helena Teira, respectivamente, así como del presidente de Cogami, Anxo Queiruga. Abeijón puso en valor el concierto social del Gobierno gallego que supone sacar 5.000 plazas públicas de atención diurna y residencial para personas con discapacidad que gestionan las entidades sociales a través de las convocatorias en marcha del concierto social, y en las que se invertirá un 30% más de lo que se venían haciendo en los anteriores contratos y que aportará una mayor estabilidad a las asociaciones y comodidad a los usuarios, al mno tener que recorrer largas distancias para obtener una plaza.

“En Ambar imos a seguir colaborando coma todos os anos, a través das axudas do IRPF e do financiamento de prazas”, afirmó la directora xeral. Abeijón explicó que, a través de ese concierto social, Ambar pasará a recibir 831.000 euros al año para la financiación de 69 plazas públicas en sus centros, lo que supone un incremento superior a los 200.000 euros que recibe con los contratos actuales. Además, repasó otras colaboraciones que tiene el Gobierno gallego con esta entidad por medio de la línea de ayudas del IRPF o la concesión este mismo año de una subvención de 42.700 euros para la compra de un vehículo destinado al traslado de los usuarios de sus centros. La directora xeral destacó el compromiso de Ambar con la plena inclusión, así como la profesionalidad y el cariño con que su persona cuidad de las personas que acuden diariamente a sus instalaciones, "e que fan desta entidade unha referente en Galicia no ámbito da atención á discapacidade".