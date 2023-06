"Amicos CO2" reconocida como práctica excelente en el Congreso Estatal de Sostenibilidad de Plena Inclusión

El proyecto "Amicos CO2: Transición ecolóxica da entidade" fue u o de los cuatro seleccionados en la categoría ambiental como práctica excelente en el Congreso Estatal "Enredando sostenibilidad e inclusión", organizado por Plena Inclusión España junto a Plena Inclusión Castilla y León y que tuvo lugar los días 8 y 9 de junio, y recibió un reconocimiento como práctica excelente. Este encuentro reunió a más de 300 personas de todo el país para poner en común soluciones viables ante el desafío de la sostenibilidad en las organizaciones sociales desde las perspectivas organizacional, social y ambiental. De este modo, la cita, en la que se exhibieron las buenas prácticas presentadas por el movimiento asociativo de Plena Inclusión y otras entidades del Tercer Sector, buscó convertirse en una referencia inspiradora sobre propuestas enmarcadas en el reto 9, ‘Promovemos organizaciones sostenibles’, del Plan Estratégico de la Confederación. Al este congreso estatal de sostenibilidad fueron enviadas 106 prácticas de entidades de toda España y que fueron avaladas por un equipo de 35 profesionales, trabajadores de distintas entidades de Plena Inclusión, y se seleccionaron 51 buenas prácticas, que se expusieron en paneles en el vestíbulo de entrada del Congreso.



Posteriormente, el comité científico formado por expertos de diferentes organizaciones como la plataforma do tercer sector, Fundación Once, Cruz Roja o las univesidades de Valladolid y de A Coruña, analizaron las 24 buenas prácticas con mayor puntuación y, después de una profunda deliberación eligieron 12 excelentes y 9 destacadas. Las excelentes se presentaron en el auditorio a todos los asistentes en formato largo, mientras que las destacadas lo hicieron en el espacio "enredando experiencias", concretamente en los miniauditorios situados en el hall de entrada. El proyecto "Amicos CO2: Transición ecolóxica da entidade" fue uno de los cuatro seleccionados como práctica excelente en la categoría medioambiental: "busca reducir a pegada de dióxido de carbono que emitimos no desenvolvemento das nosas actividades no exterior. Para iso estase conseguindo grazas á instalación de sistemas de enerxía máis eficientes nos centros, a medición e compensación da pegada. Tamén mellorando o desempeño ambiental coa creación dun sistema de xestión que contribúa a reducir o impacto que deixa a nosa actividade", señalaron desde la asocición barbanzana.



Por último, desde Amicos señalaron que apostar por proyectos y actividades que se desarrollan en espacios naturales y que buscan conectar a las personas con discapacidad intelectual con los retos sociales y ambientales a los que hay que enfrentarse, hacéndolas partícipes de los mesmos. "Estas supoñen un enorme beneficio para as persoas con discapacidade intelectual, xa que son nun ambiente relaxado e no que poden moverse libremente, así prestan unha maior atención, facilitando a adquisición de novos coñecementos", detallaron los responsables del proyecto de Amicos. Los encargados de presentar esa práctica fueron Alfonso Pérez, residente en Fogar Amicos; Xoan España, director xeral de la asociación, y Sonia Fuentes, coordinadora de centros. "Estamos orgullosos de recibir este recoñecemento á gran labor que realizamos na nosa entidade. Toda a familia que forma Amicos esta encantada de recibir este certificado que recoñece a nosa práctica como excelente e danos forzas para seguir traballando para conseguir ser o “motor de cambio desta sociedade", concluyeron desde dicha entidad.