Amicos da un nuevo paso en la inserción laboral a través de una colaboración con Cobre San Rafael

La asociación Amicos diioa conocer a primera hora de esta mañana una nueva alianza con Cobre San Rafael,

con la fialaidad de seguir trabajando conjuntamente por la inserción laboral de las personas con discapacidad. El acto tuvo lugar en el mirador de Pedra da Rá, ya que las Ecobrigadas llevan unos días realizando labores de acondicionamiento y mantenimiento en esa zona. Se trata de un equipo multidisciplinar de personas con discapacidad que combinan la innovación social y el cuidado medioambiental para la execución de obras forestales, prevención de incendios, jardinería y bedelería, y sus integrantes reciben formación adaptada y son acompañados durante todo el proceso para mejorar su

empleabilidad.





Como explicó Xoan España, director xeral de Amicos, gracias a las Ecobrigadas se generan “35 postos de traballo de persoas con discapacidade intelectual”, en los que “o esforzo, a superación e o exemplo de que sempre se pode demostran que sempre hai unha oportunidade para avanzar”. Asimismo, aprovechó para dar las gracias a esta nueva alianza porque "é unha aposta por continuar na formación, na intermediación e no apoio das persoas con discapacidade para conseguir un emprego”. Por su parte, Pablo Núñez, director de Relacións Instituionais de Cobre San Rafael, se mostró orgulloso de “estar hoxe aquí apoiando á asociación Amicos en todas as accións que fai” y describió el trabajo de dicha entidad como “imparable” y de “primeiro nivel”. Remató diciendo: "Temos implantado no noso ADN o coidado, a sostenibilidade e a recuperación medioambiental” y que, por eso, “encaixamos perfectamente no que pretendemos nós e o que fai Amicos”.









También estuvo presente en el acto Ana Barreiro, concejala de Servizos Sociais de Ribeira -junto a tres compañeros de equipo de gobierno, los ediles Javier Sampedro, Víctor Reiriz y Ramón Doval-, quien agradeció a Amicos por seguir haciendo una “labor excepcional”. Además, José Manuel Ramos, trabajador de la Ecobrigada, quiso dar las gracias a empresas como Cobre San Rafael por “darnos a oportunidade” y a la asociación Amicos por “axudarnos a insertarnos na sociedade”.