Amicos presentó su calendario benéfico de 2025 inspirado en las portadas de libros relacionadas con el mar

Amicos celebró ayer su tradicional festival de Navidad, que empezó con la presentación del calendario benéfico de la entidad para 2025, que en esta ocasión se inspiró en portadas de libros relacionadas con el mar, en la línea de su temática del "Nadal mariñeiro". Así, los usuarios de los centros de Comoxo, en Boiro, y de Oleiros, en Ribeira, se pusieron hace varias semanas ante las cámaras de Lesmes Fotógrafos, lo que derivó en un trabajo de lo más creativo. Estos almanaques solidarios ya pueden adquirirse en el Centro de Atención Integral de Boiro por 7 euros en el caso del de mesa completo, por 5 euros el que no tiene base de madera y por 8 euros el de gran tamaño para colgar.

Digna Iglesias, vicepresidenta de Amicos, destacó la gratitud de Amicos “con Lesmes Fotógrafos, pola súa colaboración constante coa nosa entidade e o seu traballo espectacular capturando estas imaxes que nos acompañarán durante todo o 2025; e darlle as grazas tamén ás 34 empresas colaboradoras, que fan que este calendario sexa posible", y a todos los que se implican con ellos. Por su parte, el director xeral de Amicos, Xoán España, manifestó que “estamos encantados de presentar, un ano máis, o noso calendario solidario. En Amicos, un dos nosos piares é o coidado dos océanos e ríos, e este ano quixemos darlle o protagonismo que merecen. Por iso, dedicamos os doce meses do calendario a recrear portadas de libros de temática mariña, un recurso imprescindible para a vida no noso planeta”. Y destacó quye gracias a muchas empresas pudieron "sacar adiante este proxecto que, ademáis de ser precioso, contribúe a unha causa tan importante. Así, animámosvos a facervos co voso calendario e sumarvos á nosa labor por coidar o noso planeta”.

Tras esas palabras comenzó el festival navideño de Amicos propiamente dicho y que estuvo cargado de música, bailes y actuaciones teatrales, que fueron presentadas por Nuria Fernández, coordinadora del centro de educación especial de Oleiros, y la "peke" Mariana Zurita, que también inauguró el show con una ca interpretación vocal de la canción de la película "La Historia Interminable", a la que le sucedieron los usuarios del centro de Comoxo, del que el grupo de canto interpretó la canción de "Aleluya", acompañado por las técnicas María Rodríguez y Rocío Varela. A continuación, integrantes do CEEPR de Oleiros realizaron una elaborada coreografía, seguidos por el grupo con movilidad reducida y grandes necesidades de apoyo.