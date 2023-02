Amparo Cerecedo presenta su candidatura por el BNG de A Pobra respaldada por Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participó en el acto de presentación de Amparo Cerecedo como candidata a la Alcaldía de A Pobra do Caramiñal, donde mostró su convencimiento de que el BNG va a tener un resultado histórico en las elecciones municipales y que, liderando el gobierno local, “vai a abrir un tempo novo de futuro no concello”.



“Non teño ningunha dúbida de que o BNG vai ter un resultado histórico na Pobra, que vai ser o motor do cambio real e que Amparo vai liderar o próximo Goberno municipal para darlle un futuro mellor a este gran concello”, proclamó Pontón, tras destacar el gran trabajo realizado por la formación nacionalista.



Con Amparo Cerecedo y Xabier Santos representando a los nacionalistas en el gobierno tripartito de A Pobra, “o BNG fixo da Pobra un concello máis social, máis solidario, máis inclusivo, máis participativo e con máis benestar social, demostrando a nosa capacidade de xestión, de transformación en positivo, a nosa capacidade de mellorar a vida das persoas”, argumentó la líder nacionalista.



“Non teño ningunha dúbida de que o BNG vai ter un resultado histórico na Pobra do Caramiñal e que Amparo vai ser a próxima alcaldesa para darlle un futuro mellor a este gran concello”, resaltó, “non nós poñamos límites, saiamos a por todas para ganar un futuro mellor para A Pobra”.



En la presentación se citaron algunos ejemplos de las actuaciones impulsadas por Cerecedo y Santos en las áres de Servizos Sociais y Mobilidade, fomentando la igualdad, ayudando a las personas y las familias con menos recursos, con programas para la infancia y los jóvenes, promoviendo la participación vecinal, fomentando la accesibilidad, una movilidad segura o apostando por la inclusión social efectiva.



“Hai que seguir avanzando, non nos conformamos, queremos que A Pobra desenvolva todo o seu potencial, que sexa o gran concello que pode ser”. “Sei que este é un desexo que comparte a maioría dos veciños, por iso, estou segura que o BNG vai ter un resultado histórico e que Amparo será unha gran alcaldesa ao servizo da xente, capaz de abrir un tempo novo na Pobra, un tempo de progreso no económico e no social, con máis servizos, un tempo de futuro no que a Pobra sexa, máis que nunca, un lugar para vivir e traballar”, proclamó Pontón.