La ampliación y mejora de la carretera de Cespón a Vidres se retoman con 1,3 millones de euros de inversión

Las obras de ampliación y mejora de la carretera de Cespón a Vidres, en Boiro, se acaban de retomar con una inversión que ascenderá a cerca de 1,3 millones de euros, según dio a conocer este mediodía el presidente de la Diputación de A Coruña, administración titular de dicho vial. Desde la institución provincial recordaron que los trabajos que se habían iniciado en esta carretera fueron suspendidos unilateralmente por parte de la anterior empresa adjudicataria a finales del año 2020, por lo que se procedió a la rescisión del contrato y a sacar nuevamente a licitación este proyecto con un presupuesto de 1.283.922 euros, y las obras tienen un plazo de ejecución de diez meses.



El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, acompañados de la diputada Sandra González, el teniente de alcalde boirense Luis Ruiz y técnicos del departamento de Vías e Obras de la institución provincial, supervisaron esta mañana el reinicio de las obras de ampliación y mejora de la carretera DP-1102 de Cespón a Vidres. Durante la visita, Formoso destacó la inversión de 20 millones de euros que desde el organismo que preside estuvieron realizando en la localidad boirense, de los que la mayoría se destinaron a servicios básicos e infraestructuras como este vial, que es una demanda histórica por parte de los vecinos.

El presidente provincial indicó que “gran parte dos plans de inversións da nosa entidade van encamiñados a darlle igualdade de oportunidades ao rural, coa firme intención de mellorar os seus servizos básicos, as telecomunicacións, o abastecemento de auga ou o saneamento”. Por último, apuntó que cuando ellos llegaron a la Diputación la partida para mejorar los servicios en el rural era de 25 millones de euros, una cantidad que han multiplicado por cuatro para crear y mejorar infraestructuras básicas en los 93 municipios de la provincia. Romero apuntó que “a reforma deste vial era unha execución moi demandada pola veciñanza, que non só vai mellorar a circulación e a seguridade dos veciños de Cespón e Vidres, senón que tamén vai facilitar o acceso a todos os visitantes que con frecuencia visitan o centro de interpretación arqueolóxico”.

La actual carretera dispone de un ancho medio de 5 metros, sin diferenciación de carriles ni arcenes y su capa de rodadura es de perfil irregular, tanto longitudinal coma transversalmente. Según explicó Formoso, las obras abarcarán un tramo de 1,7 kilómetros "e suporán unha importante mellora da seguridade tanto para o tráfico rodado como para os peóns, xa que a plataforma pasará de 5 a 10 metros de ancho e construirase unha senda peonil para que os veciños podan circular a pé”. Los trabajos consistirán en la ampliación de la plataforma de la vía, que tendrá una anchura variable entre 9 y 10 metros, dotándola de carriles de 3 metros -en la actualidad son de apenas 2,5 metros- y arcenes de medio metro, así como la construcción en una de sus márgenes de un andén peatonal de 1,80 metros de ancho. El proyecto contempla también una mejora del trazado, suavizando algunas de las curvas existentes, "o que axudará a dar maior fluidez e seguridade ao tráfico", precisó Formoso.

En los primeros 350 metros del vial se mantendrá la sección actual debido a la imposibilidad de ensanchar la plataforma debido a la cercanía de las viviendas, pero se realizará un reasfaltado y una mejora del cruce con el tronco de la carretera ampliada. "A estrada ampliarase ata a glorieta que marca o final do tramo, no punto quilométrico 1,700. Tamén se inclúe a mellora dos enlaces existentes nos puntos quilométricos 0,300 e 0,720 para facilitar a incorporación e xiro dos vehículos, a construción de varios muros de contención de formigón e a prolongación do sistema de drenaxe transversal existente, así coma a urbanización do tramo con saneamento, alumeado e mellora da sinalización horizontal e vertical", puntualizaron las autoridades durante la supervisión de las obras.

El vial será pavimentado con mezcla bituminosa en caliente sobre una base de grava de 10 centímetros y subbase de zahorra artificial de 20 centímetros de espesor en las zonas de ampliación de la plataforma. Para garantizar la seguridad del tráfico durante la ejecución de los trabajos contemplados en el proyecto, primero se desarrollarán en un sentido y posteriormente en el otro, permitiendo de ese modo mantener en servicio uno de los dos carriles de circulación en todo momento.

Formoso aprovechó su visita para anunciar que la Diputación de A Coruña iniciará próximamente, con cargo al Plan de Conservación de Estradas, las obras de renovación de la capa de rodadura de la carretera DP-1107, de Boiro a Cabo de Cruz, que ya fueron adjudicadas por 528.572 euros. Esta actuación permitirá dotar a dicha calzada de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente en la totalidad de la vía, con una longitud de 4 kilómetros desde la Avenida da Constitución, a la altura del parque de A Cachada, hasta el puerto crucense, al que sirve de acceso. Además, se contempla la demolición de los pasos peatonales sobreelevados existentes, instalándose reductores de velocidad de tipo trapezoidal con sus correspondientes elementos de drenaje.