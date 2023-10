Ana Pontón califica de “intolerable” que alumnos de Ribeira lleguen tarde por un transporte mal planificado

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó de “intolerable” e “inconcebible” que en pleno año 2023 haya en Ribeira alumnos que llegan tarde a clase o a sus casas porque no hay un servicio de transporte público bien planificado y con una dotación insuficiente, “e no que o benestar dos nenos esté por diante dos intereses económicos de ningunha empresa”. Así lo manifestó tras un encuentro institucional con el alcalde Luis Pérez, con el que abordó cuestiones de la actualidad municipal y necesidades de la localidad, como las deficiencias e incumplimientos en relación al transporte escolar y regular de pasajeros en autobús.



Pontón responsabilizó de esta situación a la Xunta de Galicia, pues señaló que es la Administración autonómica la que tiene que garantizar “unha atención e unha cobertura suficiente” para el alumnado y el resto de viajeros. “Sabemos que as rutas están mal planificadas e que non funciona ben o servizo, pero non pode ser que, en lugar de mellorar, o transporte público empeore, que é o que leva facendo nestes últimos tempos” Por eso, anunció que exigirá una solución a esos problemas, pues sostiene que “a Xunta non pode seguir mirando para outro lado ante os problemas que ten este concello e que é urxente que lle dea solucións”, precisó.



Sistema de bienestar social

La líder del BNG, que manifestó que vio a un alcalde de Ribeira “en plena forma” y con muchas ideas, ilusión “e traballando para construir unha Ribeira mellor”, indicó que otro foco clave de sus preocupaciones y del alcalde es el sistema de bienestar social. Pontón dijo que se van a interesar en el Parlamento por la situación del anuncio de hace dos años para la construcción de una residencia de mayores en la capital barbanzana -en terrenos de la antigua discoteca “Hesta Kurba”, que ya fue demolida-, pues dijo que no tienen información sobre su tramitación. Por ello, preguntará por el estado de ejecución de ese proyecto, “pois entendemos que xa pasou o tempo das promesas e hai que pasar aos feitos”. Igualmente, interrogará sobre el anuncio de mayo de la conselleira de Política Social sobre la construcción de una escuela infantil en Aguiño, de la que tampoco sabe nada. De ambos dijo que son dos equipamientos sociales necesarios “que xa chegan tarde a un concello como Ribeira”, pero que van a trabajar para que se hagan realidad cuanto antes.



Ana Pontón anunció iniciativas sobre la situación del sistema sanitario en Ribeira, en cuyo centro de salud no se cubren bajas, ni vacantes, ni vacaciones, causando sobrecarga en el resto del personal, que no puede atender de manera adecuada las necesidades asistenciales de la población, y la reiterada demanda de un médico a tiempo completo para el consultorio periférico de Corrubedo. A este respecto, manifestó que “o PP lle falta ao respecto a súa veciñanza cando no atende esta reivindicación que levan todos os xoves á rúa cunha manifestación”, subrayó.