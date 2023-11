Una andaina recorrerá el domingo lugares emblemáticos de la novela “Marea morta”, de la crucense Ana María Lojo

Hace poco más de doce meses y después de seis años de trabajo de campo recabando testimonios y, paralelamente, dedicándose a escribirlo, vio la luz la novela “Marea morta” de la crucense Ana María Lojo Chan, profesora de inglés en Infantil y Primaria, que empezó escribiendo cuentos para sus alumnos, una afición que derivó en proyecto más ambicioso, como ha sido este libro. Transcurrido todo ese tiempo, desde la sección de senderismo de Camiñadas do Barbanza se ha programado para este domingo, 5 de noviembre, una andaina que, con salida (10.45 horas) desde delante de la lonja de Cabo de Cruz, recorrerá los cerca de diez kilómetros, con un recorrido de dificultad baja, que unen lugares que aparecen reseñados en la novela.

En concreto son sitios como Loureda, que es el antiguo nombre de Cabo de Cruz, pero también el Castro do Achadizo, la playa de Ribeira Grande, Carragueiros, las islas de A Bensa y Os Baos, O Chazo, el Cabo Raso -donde se hundió un carguero del mismo nombre al tocar en unos bajos- y el arenal de Ancados, para volver al punto de partida pasada la una y media de la tarde. Los lectores de la novela expresaron su deseo de conocer los lugares emblemáticos que figuran en la misma y fue tal la demanda de participar en la caminata que la organización tuvo que cerrar las inscripciones, pues ya se superaron las 70 personas, que llegarán de diversos puntos de la geografía.



“Marea morta”, que fue editado digitalmente en 15 países, entre ellos Japón, y en formato papel en España, Reino Unido, Alemania e Italia, está escrito en español, pero los diálogos son en el idioma original en que fueron pronunciados por sus protagonistas, que ofrecieron sus testimonios y que son de Galicia y Edimburgo, con la finalidad de darle “carisma” a sus personajes al hablar en gallego o inglés, que es en lo que hablan, pero también usa el latín para referirse a unos escritos cifrados que se encuentran y que tiene que ir desvelando. En el libro también aparecen hechos reales, con datos históricos, anécdotas increíbles “que merecen ser contadas”, tal y como declaró la autora, quie reconoce que también hay hechos biográficos, pero también ficticios y de mitos y leyendas como la de la Santa Compaña.

“Dá igual que se fale en diferentes linguas, o importante é que a xente se comunique, aínda que haxa comunicación non verbal”, indicó. “Quixen experimentar que aínda que a xente non falase ningunha ou algunha desas linguas fose capaz de entender o contido do libro. Miña nai, que non sabe falar en inglés, nunca perdeu o fío da novela e encantoulle, pois non foi impedimento para entendela. Pasoulle igual a xente que non entende o galego, pero foron capaces de entendela e seguir o fío argumental da trama”, subrayó Ana María Lojo.