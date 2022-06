Anna Naglaya, afincada en Corrubedo, realiza un fotoalbum sobre la cultura indígena de los nenets

La artista Anna Naglaya, afincada en Corrubedo, presentó en el centro social de dicha parroquia ribeirense su fotoalbum “The Arctic Chronicles”: una colección de fotografías que realizó en el norte de Siberia para mostrar la cultura indígena de los nenets y los habitantes de Anipayta, Gyda y Yuribey. Esta creadora manifestó que el proyecto surgió hace cinco años al darse cuenta de que, pese a haber viajado por numerosas partes del mundo, ignoraba muchas cosas de su propio pueblo y sus raíces. Explicó que ella nació en una ciudad y creció impregnada de cultura rusa, pero que su familia procede de una región del norte de Siberia a la que para llegar es preciso viajar en avión a San Petersburgo, navegar dos días en barco, ir en helicóptero y coger una pequeña embarcación.





Así, señaló, fue como pudo reencontrarse con su parientes y tomar las imágenes de su familia y vecinos que habitan en una especie de tipis llamados “tchoumn”, viven sobre todo de la pesca con muchos sacrificios bajo temperaturas extremas y tienen al reno como un animal fundamental para su subsistencia al proporcionarles ropa y comida. Además de exhibir proyecciones de muchas de sus fotos, exhibió un teaser de su documental. El público se interesó por conocer cuestiones relacionadas con los nenets, desde el papel de la mujer en la sociedad a la incidencia de la Covid-19.





A Naglaya la presentó Xosé Antonio Ventoso, quien alabó su trabajo, que calificó de “sorprendente, sensible e comprometido” con la cultura del pueblo nómada de los nenets. Agregó que sus fotos están dotadas de gran honestidad y que exhiben una gente que trasluce dignidad. “Nas fotos de Anna hai poucos sorrisos, tampouco choros”, dijo. Además, celebró la elección del lugar para presentar este trabajo, que para Ventoso no podía ser más oportuno puesto que “os resistentes do pobo de Anna están unidos aos resistentes do pobo de Corrubedo, que sempre estivo moi apegado á súa terra pese a dureza da vida alí ata non fai tantas décadas”.