La ANPA del colegio Santa Baia de Boiro exige la recuperación de las plazas de especialistas de PT y AL

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) “Torre de Goiáns” del colegio Santa Baia de Boiro ya no soporta más la situación que ha generado la decisión de la Consellería de Educación de reducir el número de especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL), y que considera que está afectando gravemente a la educación de sus hijos. Pero, lo que más indigna a los progenitores es la “falta de empatía, de interés y de respeto” de los responsables del departamento autonómico que dirige Román Rodríguez cuando se dirigen a ellos, pues señala que “ni tan siquiera se dignan en respondernos”. El presidente de esta ANPA, Óscar Lampón, indicó que esa actitud es una demostración del “desprecio” y la “falta de educación” que tienen hacia los padres y a toda la comunidad educativa.



Lampón afirmó que la Consellería de Educación está demostrando con su actitud que “no nos considera un interlocutor válido y nos ignora”, y añadió que tampoco tiene en consideración las peticiones de la Dirección del CEIP Santa Baia. En este sentido, recordó que lo mismo les sucedió cuando trataron de solucionar los problemas del comedor escolar y de los libros de texto. Y añadió que ahora los padres están muy preocupados con el recorte de especialistas de PT y AL, porque señalan que se trata de cuestiones que afectan a la educación de sus hijos que no pueden consentir.









Necesidades especiales





El presidente de la ANPA “Torre de Goiáns” recuerda que hace tres años que la Consellería de Educación recortó personal del departamento de Orientación. Reconoce que bajó algo la matrícula de alumnos en ese colegio, algo que está sucediendo en toda Galicia debido al descenso desde hace bastantes años en la natalidad, pero que en el caso del colegio Santa Baia aumentó el alumnado con necesidades especiales de PT y AL. En este sentido, dijo que, lejos de incrementarse la dotación de especialistas en esos ámbitos, se redujo, lo que provoca que los niños no reciban la atención que precisan para superar las necesidades o carencias que tienen.



“Pedimos que nos restablezcan los tres especialistas de PT y los dos de AL que teníamos hace tres años, pues actualmente el colegio cuenta con dos de PT y uno y medio de AL, pues uno de estos últimos lo compartimos con el colegio de Escarabote”, indicó Óscar Lampón. El presidente de la ANPA “Torre de Goiáns” recuerda que ya le solicitaron a la Consellería de Educación que repusiera el personal especialista, pero nunca les respondieron. Lo único que saben es que a la Dirección del colegio Santa Baia le contestaron que lo que hacen es aplicar el catálogo, “pero no están revisando las necesidades del centro”, precisó.



La ANPA recabó información sobre esas necesidades y también hizo su solicitud, pero ha recibido “la callada por respuesta”. En este sentido, Lampón indicó que se constató que aumentó un 15% el número de alumnos que precisan de esos especialistas respecto al curso 2019-2020. Y añadió que la Dirección del colegio le repite cada curso la petición a Educación, que les responde pidiendo un informe de esas necesidades, y que desde el centro escolar se lo remiten todos los años, incluso aunque no se lo soliciten.