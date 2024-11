La ANPA del IES A Cachada cifra en 122 alumnos con necesidades de apoyo educativo a los que sólo atiende un especialista en PT

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) de alumnos del IES A Cachada sigue en la lucha para defender los derechos de su alumnado, especialmente los más vulnerables, que son los muchachos con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, a las ocho y media de esta mañana, hora de entrada al instituto, un nutrido grupo de progenitores volvió a sumarse al desarrollo del "Mércores Negro" por una Educación inclusiva, como vienen haciendo desde el pasado 11 de septiembre y, de ese modo, visibilizar el tiempo que llevan sin un especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT), es decir, once semanas.

Los padres describen la situación del centro educativo de "realmente dramática", pues señalan que en la actualidad ya cuenta con 122 alumnos con necesidades y que para atenderlos sólo cuenta con el horario que le corresponde a un maestro de PT a tiempo completo y una hora a mayores. Por este motivo, considera que la Consellería de Educación "está vulnerando gravemente os seus dereitos, e non imos parar ata lograr que se lle dea unha atención digna, de calidade e acorde coas súas necesidades", precisa.



La ANPA indica que, después del serán tradicional que celebraron por una educación inclusiva, en el que contaron con el "gran apoio" de grupos de música tradicional del entorno, continúa con sus actos reivindicativos. Así, hoy mantuvieron la exhibición de camisetas o prendas de color negro en señal de luto por la Educación Pública y con una gran pancarta coa frase "A Educación sen apoios derrúbase para tod@s. Especialista de PT XA!". Además, el lema de esta oncentración de protesta es "Contamos contigo. Contan contigo".

En ese sentido, desde la entidad que agrupa a los padres de alumnos, sostienen que "realmente sentimos que contamos con toda a comunidade educativa e o pobo de Boiro. Sentímonos moi amparados por todas as institucións, asociacións, ANPA, familias... que nos mostraron o seu apoio", precisando que les respaldan tanto las ANPA de los colegios adscritos al instituto y las del resto del municipio, el Ayuntaamiento de Boiro, BarbanTEA, todos los grupos y asociaciones que. desinteresadamente. actuaron en el serán. "A lista é longa e vaia o noso total agradecemento para todos eles. Sabemos que nos seguiredes apoiando ata que a nosa rapazada sexa atendida, pois non imos parar de mobilizarnos ata rematar con esta inxustiza", señalaron ayer sus representantes.

Recogida de firmas

Y agregan que el sentir de todo el municipio ante esta situación puede apreciarse en el "gran éxito" que está teniendo hasta el momento la recogida de firmas, pues señalan que en pocas semanas ya acumulan más de 1.000 rúbricas "e a cifra vai rapidamente en aumento e a xente non deixa de animarnos e expresarnos a súa solidariedade", declararon. De cara a futuras acciones reivindicativas indicaron que no descartan ninguna vía de protesta, y la ANPA desveló que varias familias ya comenzaron sus denuncias individuales ante la Consellería de Educación por la situación que afecta a los alumnos.

Además, la propia ANPA está ultimando la redacción de un escrito que van a enviar a la Valedora do Pobo para solicitar su mediación para tratar de resolver este "grave problema". Y añadió que cada miércoles marcarán y visibilizarán con un cartel cada semana de curso que su alumnado está sin el profesorado que necesita. "Agradecemos ao centro e ao departamento de Orientación todo o que está facendo por eles, pero sen recursos suficientes, as boas intencións non bastan".



La ANPA afirma que no les sirve la "escusa" de la Consellería de Educación de que la matrícula del IES A Cachada disminuyó, "porque as necesidades non deixan de medrar", y agrega que "una consellería que está xorda ante a demanda de 122 rapaces non só actúa sen cabeza, senón tamén sen corazón". También refiere que hay mucho esfuerzo detrás por parte del instituto, las familias y esos alumnos por salir adelante y conseguir graduarse en la ESO, "o que lles vai permitir formarse como persoas e abrirse camiño laboralmente", subraya. Por ello, le piden al departamento autonómico que dirige Román Rodríguez, que tenga empatía por la situación "e non lastre máis a quen está loitando por abrirse camiño en situacións tan desfavorables. Só pedimos o que é xusto. Como sociedade, non podemos conformarnos con menos", concluyern desde la ANPA.