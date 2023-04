La ANPA del IES de Rianxo se movilizará contra “incumprimentos” de la empresa del transporte

La asociación de nais e pais de alumnos “Virxe de Guadalupe” del IES Félix Muriel de Rianxo convocó para este lunes a las 12.10 horas una concentración de protesta contra los “incumprimentos” de la empresa que presta el servicio de transporte a los estudiantes de dicho centro educativo, y a la que invitan a sumarse al resto de la ciudadanía ya que “nas liñas regulares sucede algo similar”. Señalan que desde el inicio de curso, con la entrada de la nueva compañía concesionaria en sustitución de las pequeñas empresas que lo venía haciendo hasta ese momento, se están produciendo numerosos problemas.

Desde la ANPA rianxeira que preside Sonia Yáñez indican que los autobuses llegan tarde a las paradas, o que incluso no se detienen en ellas, y que eso provoca que los estudiantes no lleguen a tiempo a clase, pero que también no van a recogerlos a la hora al instituto, lo que les obliga a sus padres a ir a buscarlos. Desde dicha asociación de progenitores indican que los buses presentan deficiencias, precisando que están estropeados o con cristales rotos. Una situación límite la vivieron a finales de marzo durante la huelga del transporte y que, pese a fijarse servicios mínimos, no funcionó ese servicio, y dicen que la situación aún empeoró en abril.