La ANPA “Santa Uxía” denuncia la parálisis de la obra del ascensor en el edificio de Infantil del colegio O Grupo de Ribeira

La Asociaicón de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) “Santa Uxía” del CEIPP O Grupo denuncia que, una vez más, la Xunta de Galicia incumple con su centro educativo debido a la “parálise” de la instalación del ascensor en el edificio de Infantil. Señala que, después de años reclamándolo para evitar mover clases de arriba a abajo al haber alumnos con movilidad reducida, con las incomodidades para el resto de niños por no ser accesible el inmueble, la adjudicación quedó desierta por al bajo precio de licitación.

Desde la representción de los padres de los alumnos se indicó que, después de que se reformulase, se contrató en 2 mese y en la primera semana de noviembre se inició la obra, “que quedou parada e coas clases mermadas con falsos tabiques de pladur e eliminación dos aseos, tendo que usar os cativos un de obra no patio traseiro en pleno inverno”.

La ANPA dice que la Xunta de no presionó a la empresa para rematar la obra del ascensor y que “unha vez máis rinse de nós, ao igual que se rín coa cuberta do edificio de Infantil, na que haberá que levar uns cabritos a pastar, ou a fiestra dun aula do edificio grande que quedou pendiente de cambio fai anos e mete todo o frío e humidade no interior”. Por ello, desde el coletivo de progenitores dan comienzo a sus protestas bajo la consigna "Xunta, escoita, O Grupo está en loita".

La directiva de la asociación de padres señala que el colegio O Grupo precisa inversión rápida, precisando que este curso cumpre su 75 aniversario -fue construido en 1949 y o su primer cursofue el 1949-1950- y por ello le presunta a los responsables autonómicos si el CEIP O Grupo no merece el arreglo del patio exterior, el pintado exterior del edificio principal, la renovación de la cubierta de el bloque de Infantil, el arreglo de la pista deportiva "que cae -subraya- a cachos", el cambio de la escalera posterior "por perigosa e obsoleta", la renovación pendiente de varias ventanas e iluminación de la fachada "que está totalmente a escuras".

La ANPA "Santa Uxía" convocó para mañana en las inmediaciones del propio centro educativo, a partir de las cinco y diez de la tarde y durante los diez minuitos siguientes, una concentración para reclamar especialistas en necesidades especiales, pues señala que les redujeron tres respecto al curso pasado, con lo que cuentan con dos especialistas menos en Audición e Linguaxe (AL) y uno menos en Pedagoxía Terapéutica (PT), y para reclamar que las obras o actuaciones que están pendientes de ejecutarse se acometan de inmediato. "O voso apoio fai a forza", concluyen desde la asociaicón de padres, por lo que hace un llamamiento a que la gente se acerca y les apoye.