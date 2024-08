Un aparatoso accidente con tres coches implicados en el cruce de la rotonda de O Vilar se salda con una herida trasladada por el 061 al Hospital do Barbanza

El cruce de la rotonda de O Vilar, en la carretera de titularidad provincial DP-7305, entre Ribeira y Aguiño por Carreira, fue escenario poco antes de las once de la noche de ayer de un aparatoso accidente de tráfico en el que se vieron implicados tres coches, y la joven conductora de uno de esos vehículos resultó herida y tuvo que ser evacuada al Hospital do Barbanza en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Fue un particular que presenció el siniestro el que a las 11.54 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria debido a que algunos de los ocupantes la precisaban.

Al parecer, el siniestro se produjo cuando colisionaron un Nissan Juke, que procedía de la carretera que comunica con la playa de O Vilar y la parroquia e Artes, y un Seat Ibiza que procedía del vial provincial DP-7301, entre las rotondas de Xarás y la referida del cruce de O Vilar, y este último acabó desplazándose unos 100 metros, un tramo por el que atravesó una finca, impactó ligeramente contra un Ford Fiesta que estaba aparcado y cayó por un desnivel de un muro de medio metro, hasta que se detuvo junto unas viviendas, sin llegar a chocar contra ellas, pero que sufrió importantes daños, como la rotura del cárter, lo que provocó que derramase aceite, entre otros.



Con la información recibida por parte del alertante, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un vehículo asistencias, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia in situ a la conductora herida, a la que inmovilizó para seguidamente proceder a su traslado al servicio de Urxencias del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, para que recibiera la asistencia médica que precisase y le practicasen pruebas para determinar el alcnce de sus lesiones.

También avisó al Grupo de Atención Ás Emerxencias Municipal, que movilizó a su dotación de guardia localizada para asistir a los ocupantes de los vehículos implicados, y a una patrulla de atestados de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se desplazó desde la capital de Galicia para llegar poco antes de la medianoche a Ribeira, para encargarse de instruir las correspondientes diligencias por el siniestro de circulación. Según pudo saber este periódico, tanto el conductor como la acompañante del Nissan Juke, que inicialmente resultaron ilesos, tenían previsto acudir al Hospital do Barbanza para hacerse una revisión por si, a consecuencia del accidente pudieran haber sufrido alguna lesión.

Luegar en el que acabó deteniéndose el Seat Ibiza trasla colisión y posterior slida de vía en la que atrvesó unos 100 metros hasta chocar con un For Fiesta aparcado, caer por un pequeño desnivel y detenerse junto unas casas I Chechu Río

Imagen de algunos dños en el Seat Ibiza I Chechu Río

