Aparece parcialmente quemada la lancha del presidente de la agrupación de mariscadores de Aguiño

El presidente de la agrupación de mariscadores de la Cofradía de Pescadores de Aguiño, Manuel Ángel Reiriz González, se llevó a primera hora de esta mañana una deagradable sorpresa en su embarcación, "Os Gómez", aparcada sobre un remolque en la Rúa da Cruz, en el principal núcleo de población de la parroquia aguiñense. Acudió con su hermano y socio para coger los aparejos y lotes con los que ir a faenar y comprobaron como parte de la lancha estaba quemada. Se trató de la zona de la cubierta de popa en la que se ubica el telemando, el GPS y el timón, y también se vio afectado parcialmente el suelo de la misma y la loneta que cubría los mandos de la lancha.

Nada más tener conocimiento de lo sucedido, el propietario de la misma contactó con la comisaría que acudió en un primer momento con tres efectivos uniformados de la unidad de seguridad ciudadana y poco después lo hizo un integrante de la Policía Científica, que acaba de rematar la toma de fotografías y la recogida de pruebas e indicios para tratar de aclarar lo sucedido y determinar la posible intervención de otras personas en el origen de los daños en la embarcación. Se sospecha que el incendio fue intencionado, pues en el interior de la planeadora apareció un cóctel molotov elaborado con un frasco de cristal, que fue recogido por la Policía Nacional para analizar. Reiriz González, que salió poco después a trabajar en el mar en otra embarcación junto a su hermano, presentará la correspondiente denuncia en las dependencias policiales situadas en la Avenida das Airós de la capital barbanzana.

Las primeras reacciones sobre ese suceso no se han hecho esperar y fue el patrón mayor aguiñense, José Antonio Santamaría, el que se manifestó al respecto, indicando que aunque pueda haber personas ue no estén de acuerdo con algunas decisiones que se toman o con lo que se hace, "o presidente da agrupación de mariscadores non ten problemas con ninguén para que lle podan facer isto", y expresó su deseo de que se esclarezca la autorñia del incendio que causó esos desperfectos en la lancha.