Apatrigal califica de “aberración” contra el paisaje una obra que se ejecuta cerca de Pedra das Cabras, en Ribeira

El presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), Carlos Fernández Coto, puso ayer el grito en el cielo al comprobar el contenido de unas fotografías que le acababan de enviar sobre una actuación que se está acometiendo en el entorno del petroglifo Pedra das Cabras, en Ribeira, y que definió como una “aberración” contra el paisaje y el patrimonio natural. Este arquitecto precisó que en esas imágenes se puede apreciar la construcción de una “suposta senda” en la que se utilizan elementos prefabricados “como se fose unha beirarrúa de palmeiras”. Agregó que se trata de “algo polo medio do monte que non ten sentido algún”.



Fernández Coto, que es arquitecto de profesión, manifestó que desconocen quién es el promotor, ni quién acomete esas obras, ni tampoco con qué finalidad se realiza esa intervención, “e case é mellor que nin o saibamos, nin tampouco é o máis importante nestes casos, pois nin tan siquera fixemos xestión algunha para coñecer eses extremos”. Añadió que “non queremos influir”, haciendo referencia a que actualmente se está desarrollando la campaña de las Elecciones Gallegas. Lo que si tiene claro es que la construcción que se recoge en las fotografías que les enviaron “é máis propia dunha zona urbana que dun lugar natural onde se atopa este emblemático e máis senlleiro petróglifo de Ribeira e posiblemente de todo O Barbanza”, puntualizó Coto, quien agregó nuevos calificativos a dicha intervención, al señalar que es “nefasta e innecesaria” y exclamó “¡que pouca sensibilidade temos co patrimonio!”.



Desde el colectivo Apatrigal indicaron que “é unha pena que fagan iso, porque non ten ningún sentido”. El propio Carlos Fernández manifestó a este periódico que él tiene ido por ese sitio bastantes veces, dejando su vehículo a un kilómetro de distancia del petroglifo y luego va caminando hasta la Pedra das Cabras, “pois non é necesario chegar a ela co coche”, y agregó que “se se trata dunha senda peonil non é necesario facer esa obra, puidendo irse andando polos camiños de toda a vida”. Por ello, el presidente de dicha entidad insistió en que “están metendo unha infraestrutura urbana nun entorno natural tan fermoso como é este en Ribeira”, concluyó Coto.