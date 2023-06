Una “aperta” más en Palmeira para el camarada Plácido Betanzos

Transcurridos cinco años del fallecimiento de Plácido Betanzos y cuatro tras la inauguración del paseo con su nombre en la fachada portuaria de Palmeira, el recordado profesor, escritor, político, intelectual y "camarada", como aún se siguen refiriendo a él quienes lo conocieron, recibió a última hora de esta tarde un nuevo homenaje con el descubrimiento de una magestuosa escultura en ese mismo emplazamiento, que recientemente fue renovado siguiendo las ideas de la Fundación RIA impulsada por el arquitecto británico de David Chipperfield. Fueron numerosos vecinos y, sobre todo, amigos de Betanzos García, además de representantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal, los que quisieron estar presentes en este simbólico acto promovido por la Comisión en Homenaxe a Plácido Betanzos que se abrió con la interpretación del Himno do Antigo Reino de Galicia y se cerró con la del Himno Galego, ambos a cargo del grupo de gaitas Os Liantes de Artes.

Bajo la conducción del técnico municipal de Cultura, Unai González, fueron interviniendo en el evento diferentes personas relacionadas con este homenaje, como fue Maricarmen García, en nombre de la referida comisión, quien calificó la escultura realizada por la artista noiesa Soledad Penalta de "referente identitario para o noso pobo e tamén un referente cultural para o noso concello" y le expresó a la artista npiesa su gratitud por su "xenerosidade" e implicación en el proyecto. Se refirió a la escultura como "unha obra viva, toda ela gravad no metal, na que cada un de nos leremos fragmentos do escrito e seremos quen de preguntar ou traer a memoria a aqueles que foron recuperando a vella tradición das historias contadas, as historias da nosa xente, boa e xenerosa, que non debe quedar no esquecemento". De igual modo, dijo que "na concordia aunamos eses principios éticos, inmutables e atemporais, que necesitamos atesourar coma sociedade, com humanidade. E os acollemos nesa suprema manifestación do sentimento. aperta como a nosa maneira de honrar aos que foron e aos que virán defensores deses valores irrenunciables na construcción dese mundo mellor que ambicionamos".

Fue la propia autora de la escultura la que explicó que su creación, titulada "Aperta. Homenaxe á concordia", está formada por dos planchas hecha en acero corten, un material especialmente adecuado para las zonas costeira, en tanto que el historiador local Pepe Castrelo citó diversos referentes de los que bebió Plácido Betanzos como los palmeirenses Romero Ortiz y Salvador Fernández Soler o también Domingo Lorenzo Mene y Carmen Estévez Pena que, pese a que no son oriundos de Palmeira, se implicaron en la vida de la localidad. Se igual modo, citó a la Asociación de Mariñeiros de Palmeira, a la Liga Popular de Palmeira, a la Comision Xestora para o Axuntamento de Palmeira y al Centro Republicano Socialista.

El momento más emotivo del acto lo puso la hija de Plácido, Sofía Betanzos, quien además de agradecer a todos los que hicieron posible este momento compartió con los asistentes todo el cariño recibido por la familia de parte de los numerosísimos amigos que el homenajeado cultivó a lo largo de su vida, un aprecio palpable incluso un lustro después de su fallecimiento el 2 de junio de 2018. Fue el alcalde en funciones de Ribeira, Manuel Ruiz, quien cerró la ronda de intervenciones y se refirió a la capacidad de "repartir cariño" como la gran cualidad que definió al homenajeado, tanto en la vida política como fuera de ella. Además, alabó la escultura de Penalta y aseguró que será un referente del porto de Palmeira que todo el mundo podrá apreciar en su entrada. A continuación, tuvo lugar el descubrimiento de la placa situada en la base de la escultura y que, tras retirar la bandera gallega, se pudo comprobar la inscripción "Aperta. Homenaxe á concordia. Na honra da nosa xente, boa e xenerosa, defensora dos valores democráticos. Inspirada en X. Placido Betanzos García".