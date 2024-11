Aplazado al miércoles el pleno municipal de mañana en Ribeira por la muerte del padre del primer teniente de alcalde

La muerte a los 95 años de edad de Vicente Mariño Colomer, padre del primer teniente de alcalde de Ribeira y farmacéutivo de Aguiño, Vicente Mariño de Bricio, y de su hermano, también boticario, David, ha provocado que se acordase el aplazamiento al miércoles, día 27 de noviembre, la sesión ordinaria del pleno de la corporación municipal convocado para las ocho de la tarde de mañana, 25 de noviembre. Ello responde al hecho de que tan solo tres horas y media antes de esa cita en el salón noble del consistorio provisional saldrán de la sala 6 del Tanatorio Crematorio do Barbanza los restos mortales del progenitor on destina a la iglesia parroquia Nosa Señora do Carme de Aguiño, en donde se oficiará el funeral, y a su conclusión, recibirá sepultura en el cementerio municipal de Palmeira. Previsiblemente, al inicio del pleno aplazado se guardará un minuto de silencio por parte de los presente en la sala en memoria.