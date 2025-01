Los apoyos para reclamar la cobertura 100% de las dos plazas de médicos asignadas a Aguiño suma más de 1.650 firmas

El entorno del consultorio periférico de Aguiño acogió ayer una nueva concentración en demanda de la cobertura 100% de las dos plazas de médicos que tiene asignadas, aunque la lluvia impidió que fuese tan concurrida como en los viernes precedentes. Sin embargo, su mensaje se dejó oír y sigue calando entre la población, lo cual se tradujo en el hecho de que al inicio de la movilización ya se contabilizaban 1.650 firmas -a las que habrá que añadir las que se fueron entregando durante la concentración y las que se seguirán recogiendo durante la próxima semana- en apoyo a un escrito con esa demandas y que se le remitirá al gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza y a su director de Atención Primaria, Ángel Facio Villanueva y Felipe Calle Velles, respectivamente; así como al gerente del Sergas, José Ramón Parada; al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela.

En representación de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza intervino uno de sus representantes, el enfermero José Carou, quien indicó que siguen la misma situación con las dos plazas -una por una baja de larga duración y la otra por una jubilación- sin cubrir, recordando que "seguimos cunha doutora prestada de Ribeira, que volveu o pasado lunes, 30 de decembro, e que está a tempo completo, pero nas súas ausencias só se cubriron un total de catro horas en dous días", mientras que en el resto del tiempo se tuvo que derivar a algunos pacientes al centro de salud de Ribeira debido a que precisaban ser vistos por un facultativo. Respecto a la cobertura de una de las plazas con una médico del ambulatorio de la capital barbanzana indicó que Ribeira non está ben e a nós suponnos un certo malestar profesional porque estase desvestindo un santo para vestir outro, e esa é unha expresión que se entende moi ben en Galicia".



Carou también indicó que están aumentando el número de reclamaciones individuales por los retrasos para conseguir una cita con el médico de cabecera, y precisó que ayer mismo se tramitaron media decena de ellas. En relación a nuevas movilizaciones, como es el caso de la manifestación anunciada y de la que ya informó este periódico, cabe señalar que se va a desarrollar alrededor del consultorio aguiñense, pues señalan que cuesta mucho mover a la gente mayor que acude a protestar por la situación actual de dicho servicio sanitario. Explicó que en estos momentos están con su organización y la tramitación de los permisos, pero que todavía no tienen una fecha, aunque en su día se indicó que iba a ser un domingo para facilitar la asistencia del mayor número de personas.

Pilar Millet, una de las vecinas de Aguiño más activa en estas movilizaciones, también tomó la palabra para dirigirse a los asistentes: "Un venres máis estamos aquí para loitar polos nosos dereitos, que non privilexios, xa que a Xunta de Galicia nos está a ignorar. Dende o centro de saúde convídan a todos os partidos políticos a que se sumen e nos atendan dentro dos seus límites. Pedimos ás administracións que deixen de ter no olvido ao noso pobo e comecen a traballar nunha mellora da Sanidade. Xa é hora de que os sillóns se enfríen e estean cos veciños de Aguiño. Esiximos o cumprimento das obrigas en materia de Sanidade, xa que é un dereito e non un privilexio". Y también intervino otra vecina de la zona, Pura Fernández Gude, quien recordó que siempre hubo médicos en Carreira y Aguiño "e agora é de vergoña que co triplo de poboación non haxa un simple médico e que teñamos que estar a chorar polo bolo. Pero, non é iso, senón reclamar unha cousa que necesitamos todos, como é a atención pola nosa saúde".