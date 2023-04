Aprobados el convenio colectivo y los reglamentos de teletrabajo y segunda actividad del Concello de Rianxo

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Rianxo aprobó por unanimidad el convenio colectivo, el acuerdo regulador para el personal funcionario y los reglamentos de teletrabajo y segunda actividad, cuatro documentos importantes para el personal municipal. El comité de empresa y la representación del funcionariado timaron la palabra en dicha sesión para expresar su agradecimiento por la buena disposición negociadora por parte de la Administración local, representada por el alcalde, y el respaldo a las normas que recibieron luz verde para poder regular derechos y deberes en materia laboral. Tras su aprobación, ahora serán publicadas en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) de A Coruña. Además, las partes abogaron por continuar en este clima de "confianza e traballo" para conseguir uno de los documentos que resta para la plantilla como es la Relación de Postos de Traballo (RPT). Adolfo Muiños transmitió esa voluntad de seguir trabajando en ese camino y expresó la importancia de los acuerdos adoptados.

Respecto al reglamento de segunda actividad, el mandatario local indicó que permite mantener la relación laboral con el Ayuntamiento en un puesto diferente del que el trabajador tenía al entrar "cando sobreveñen situacións físicas ou doutro tipo que impiden o normal funcionamento da súa actividade, evitando así xubilacións prematuras que dan lugar a unha quita importante dos recursos económicos dos traballadores". Detalló que esas personas podrán ir a otro destino acorde con su nueva situación y donde puedan desarrollar actividades menos exigentes en lo físico, como conserjerías, atención al público, ujieres, labores administrativas, entre otras. Muiños dio las gracias a los representantes de los trabajadores por su implicación en la redacción de los textos, "mais tamén na súa profesionalidade e dedicación, ás veces en situacións complexas como a destes anos da pandemia". Y dijo que el reglamento de teletrabajo, que fue adaptado a partir del de la Xunta de Galicia para su personal, será otra de las guías de actuación en ese campo a partir de ahora.

En el apartado de mociones presentadas -cuatro por Rianxo en Común y una por el BNG y una más que se convirtió en una declaración institucional-, se aprobaron todas por unanimidad, alguna de ellas con pequeños cambios fruto de la negociación in voce en el propio pleno. Una de ellas fue para solicitar la cobertura de un segundo pediatra en el centro de salud rianxeiro; otra para que se acometa el remate de aceras en la carretera de titularidad autonómica AC-305 entre A Casilla y As Pedriñas, además de la inclusión de medidas de seguridad vial en Campo de Pazos (Taragoña) siguiendo el modelo elaborado por la Fundación RIA; solicitar de la Xunta de Galicia medidas de recuperación del estado general de la Ría de Arousa eliminando vertidos; una petición de parada para escolares en la marquesina existente en O Moroso; apoyo a la Asociación de Veciños do Araño en su reclamación de reestructuración parcelaria y apoyo a la Iniciativa Lexislativa Popular para su debate y aprobación en el Parlamento de Galicia para la dignificación y recuperación del Himno Gallego.