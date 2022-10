Declarado un incendio en un cuadro eléctrico de una empresa situada en el lugar de O Freixo, en A Pobra

El cuadro eléctrico de la acometida principal de la empresa Ecoplast, situada en el lugar de O Freixo, en la parroquia pobrense de Posmarcos, se vio afectado por un incendio. Fue en torno a las seis menos cuarto de esta tatrde cuando un particular alertó a la Policía Local de A Pobra de que se había declarado un incendio en una caseta de la referida nave, y los agentes municipales dieron traslado de ese aviso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, en donde también recibieron la alerta de una mujer que informba en ese mismo sentido.





Fue entonces cuando desde dicho servicio de coordinación se avisó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que llegó al luga y comprobó que el personal de la misma empresa había extinguido las llamas, por lo que la labor de esos profesionales consistió en comprobar que no quedaban rescoldos y tampoco había riesgo de reproducción del fuego. Igualmente, esos mismos efectivos comprobaron que no había personas afectadas por esa incidencia. Desde el 112 también se informó de lo ocurrido a la Guardia Civil y, por razones de prevención, a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, aunque no llegaron a desplazar medios a esa zona por considerarse que no eran necesarios.