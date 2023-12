Arde parcialmente la lancha del presidente de los mariscadores de Aguiño, pero se evitó una tragedia

Estuvo a punto de que alguien hubiera provocado una tragedia, incluso humana, pero al final se quedó únicamente en daños materiales por importe aproximado de 2.000 euros y, sobre todo, mucha preocupación. Ocurrió la pasada mdrugada en la Rúa da Cruz, en Aguiño, y consistió en que ardió parcialmente, en la zona de la cubierta de popa, la lancha de poliéster “Os Gómez” de los hermanos Fidel y Manuel Ángel Reiriz González, siendo este último presidente de la agrupación de mariscadores de la Cofradía de Pescadores Carreira-Aguiño. Alguien arrojó al interior de la planeadora un cóctel molotov consistente en un frasco de cristal con un acelerante y el fuego afectó a la loneta con la que se tapa el timón y el GPS, quedando este último inservible y también al casco -suelo- y a las tapas de compartimentos estancos.



Afortunadamente, las llamas se apagaron por si solas, posiblemente debido a que la embarcación estaba mojada, y se evitó que se extendiera hasta un depósito cargado con 50 litros de gasolina, “pois, do contrario, podería producirse unha deflagración e saltaría todo polos aires”, reconoció Manuel Ángel Reiriz, quien daba gracias a Dios de que eso no pasase, sobre todo pensando en que la lancha estaba pegada a la casa donde viven su hermano, su cuñada y su sobrino, “que durme xusto na habitación situada aí ao lado”, precisó el presidente de los mariscadores aguiñenses mientras volvió a expresar su agradecimiento a que no hubiera ocurrido una auténtica tragedia.



Reiriz González recordó que lleva una década en la directiva de la Cofradía y que le hicieron “pequenas cousas” como romperle el retrovisor, pincharle una rueda o rayarle la pintura del coche, y a lo que le resta importancia “e vas olvidando co paso do tempo pois son máis levadeiras”. Sin embargo, manifestó que “agora se cruzou unha liña vermella con violencia e tolería. E non dan a cara, son uns cobardes. Non entendo cal é o motivo, pois eu creo que non me levo mal con ninguén e non creo que teña inimigos. Non me quero inclinar en pensar que fose alguén do sector do mar, nin tampouco da política, pois teño boa relación con todos e eu non son dos que a levo ao extremo. Non sei se hai algún fanático que interpreta mal as cousas”.



Manuel Ángel Reiriz indicó que no se sabe a que hora ocurrieron esos hechos pues él y su hermano se enteraron de lo sucedido al ir a por la lancha para salir a faenar y se encontraron con esa desagradable sorpresa. Aún así, el presidente de los mariscadores aguiñenses dijo que su hermano escuchó en torno a las dos de la madrugada de ayer el ruido de un coche arrancando brusca y rápidamente, y que inicialmente no le dio más importancia pero, tras lo ocurrido, no descarta que pueda estar relacionado con el incendio intencionado de la lancha.

Investigación

Nada más tener conocimiento de lo sucedido, los propietarios de la misma contactaron con la comisaría ribeirense, que movilizó en un primer momento con tres efectivos uniformados de la unidad de seguridad ciudadana y poco después lo hizo un integrante de la Policía Científica, que acaba de remató la toma de fotografías y la recogida de pruebas e indicios para tratar de aclarar lo sucedido y determinar la posible intervención de otras personas en el origen de los daños en la embarcación.

Debido a que se sospecha que el incendio fue intencionado, pues en el interior de la planeadora apareció un cóctel molotov elaborado con un frasco de cristal, que forma parte de la relación de indicios y pruebas recogidas por la Policía Nacional para proceder a su análisis por si pueden ayudar a esclarecer la autoría de los hechos. Reiriz González, que salió poco después a trabajar en el mar en otra embarcación para extraer naabaja junto a su hermano y un compañero para tratar de ganar algo con lo que cubrir lo gastos de las reparaciones, acudió pro la tarde a presentar la correspondiente denuncia en las dependencias policiales situadas en la Avenida das Airós de la capital barbanzana.

Además de los propios afetados, también se produjeron reacciones sobre ese suceso por parte del patrón mayor aguiñense, José Antonio Santamaría, el que se manifestó al respecto, indicando que aunque pueda haber personas ue no estén de acuerdo con algunas decisiones que se toman o con lo que se hace, "o presidente da agrupación de mariscadores non ten problemas con ninguén para que lle podan facer isto", y expresó su deseo de que se esclarezca la autorñia del incendio que causó esos desperfectos en la lancha.