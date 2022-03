Un armador denuncia el robo de la lancha que le alquiló a un hombre, que resultó ser un furtivo

El armador Pablo Blanco Hermo, natural de Santiago de Compostela, pero residente en Ribeira y enrolado en al Cofradía de A Pobra, denunció el robo de su lancha “Briper”, con todo su equipamiento de navegación, después de que en octubre pasado depositó su confianza en una persona, a la que se la alquiló. El denunciante, que la había puesto a la venta al no poder usarla al resultar herido en una pierna, accedió a la petición de arrendársela durante un año, “pois non tiña porqué non fiarme”, dijo, y añadió que los dos primeros meses le pagó sin problemas, pero dejó de hacerlo, y eso le hizo levantar sospechas.





Blanco Hermo manifestó que trató de contactar con él, pero ya no le respondió y agregó que incluso lo bloqueó el teléfono. Esta víctima del robo señaló que lo siguió intentando por las buenas, pero no consiguió nada, y que hace un par de semanas fue a buscarla a Noia, pues con anterioridad la tenia amarrada en su puerto, pero allí ya no estaba. Buscó la lancha durante cinco día por el litoral desde Noia a Rianxo, incluyendo las calas pequeñas, pero sin resultado. Pero, también a la persona a quien se la alquiló, sobre todo por Abanqueiro y que incluso lo vio salir de su casa. Sin embargo, comentó que al preguntarle por la lancha le respondió que él ya no la tenía, pero en otra ocasión le dijo que no se la iba a devolver.





Ante esa situación, el 1 de marzo lo denunció en la Guardia Civil, en donde asegura que le dijeron que ese individuo era furtivo y que ya tiene otras denuncias por hechos similares. Y dijo que luego se enteró de que carece de pérmex y de aparejos, y que no sabe si habrá vendido su lancha. Por ello, hace un llamamiento para que quien tenga información le llame al teléfono 619 960 170.