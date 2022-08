Arranca con éxito de público en Ribeira una nueva edición de la feria artesanal y marinera Artemar

Una nueva edición de la feria artesanal y marinera Artemar echó a andar en Ribeira con unos 100 puestos y variedad de espectáculos. Aunque las puertas del evento se abrieron a las seis de la tarde, hubo que esperar a primera hora de la noche para la inauguración, con pregón y desfile de las compañías participantes incluidos, que estuvieron seguidos por la actuación de los grupos As Sivalveiras de Corrubedo y As Garridiñas de Castiñeiras.





De todos modos, el numeroso público que ya visitó la feria pudo disfrutar desde bastante antes de un recorrido por el recinto para comprobar la oferta de productos y artículos y también del pasacalles de música tradicional gallega con Agrocovo, el recorrido del Capitán Barbosa por la ciudad y los cuentacuentos del Ratón Pérez en la busca del tesoro y del pequeño marinero Jonn Brutt, pero también l espectáculo nocturno con circo y ejercicios aéreos "A deusa dos mares" en la Praza do Concello, donde también hubo una actución vinculada al fuego, que también protagonizó algún espectáculo itinerante, entre otros.





Por otro lado, tras las críticas del BNG por los prolongados cortes en varias calles que habrá hasta el domingo y que impiden acceder a los garajes, alguien retiró los carteles que había en dos garajes de la Rúa de Lugo al entender que, pese a lo anunciado en el trasncurso de la presentación del evento, esa calle no se ve afectado por la celebración de Artemar, pues los puestos se instalaron en la Avenida Rosalía de Castro a partir del cruce con ese vial. De hecho, algunos de los posibles fectados llamó a la Policía Local ribeirense, que les confirmó que esa prohibición ya no tenía efecto.





La jornada de mañana, día 19 de agosto, en Artemar, arrancará a las doce del mediodía, e incluirá animación musical itinerante, al igual que serán los espectáculos "Berberechiño o grumete ben feitiño", "Os viaxeiros", "Nomáde do océano". "O Capitán Salazón", "O mariñeiro", "O fauno que percorre as rúas""O pescdor", "Un ser de mar" y "A estribor!". Entre los cuentacuentos que se ofrece´ran en la Praa do Concello figurarán "O peixe Arco da Vella", "Un tabeirón que procura amigos", "O pequeno monstro do mar", "Ao abordaxe!", "Nuna, o valente" y nuevamente "Jonn Burt, o pequeno mariñeiro". A partir de las diez de la noche de esteviernes tendrán lugar los espectáculos "A chamada de Calypso" e "Iso é lume!".